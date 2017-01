Probleme mari în defensivă la Săgeata

După ce a reuşit o promovare neaşteptată în vara acestui an, Săgeata Năvodari a abordat primul sezon din istoria clubului cu un lot remaniat din temelii. Noua bancă tehnică, în frunte cu Tibor Selymes, a avut misiunea de a încropi o echipă competitivă în doar trei săptămâni şi cu jucători aduşi pe ultima sută de metri a pregătirilor. Culmea, în ciuda pronosticurilor negative, năvodărenii au început bine campionatul, situându-se mai mereu la mijlocul clasamentului. A doua parte a turului campionatului a fost însă una dezastruoasă, iar gruparea de pe litoral a înregistrat o singură victorie în ultimele opt etape. Mai mult, ultimele patru runde au adus tot atâtea eşecuri, ceea ce a învolburat apele în curtea clubului năvodărean. Una dintre principalele cauze ale parcursului slab o constituie jocul slab din defensivă, Săgeata având o medie dezastruoasă, de 1,93 de goluri primite pe meci, după ce a încasat 31 de goluri în 16 etape. De altfel, o singură echipă din prima ligă, Oţelul Galaţi, are o defensivă mai slabă în acest sezon.

ROTAŢIA FUNDAŞILOR Evoluţia slabă a defensivei este cu atât mai surprinzătoare cu cât antrenorul Tibor Selymes are la dispoziţie numeroase variante, Astfel, pentru un post de titular ca fundaş central se luptă Florin Popa, Cristian Munteanu, Ioan Mera şi David Lopez Nadales. Tehnicianul năvodărean a încercat diferite formule, dar niciuna nu a dat roade, chiar dacă primii trei sunt jucători experimentaţi. În plus, jucătorul spaniol a primit în premieră sarcina de a juca fundaş stânga, dar nu s-a descurcat prea bine. Nici fundaşii laterali, Ionuţ Filip, Andrei Peteleu şi Valeriu Lupu, nu s-au remarcat prin constanţă, alternând jocurile bune cu gafe de nivelul Ligii a III-a. Încercând să salveze ceva, Selymes a schimbat şi între buturi, Krsztian Pogacscics luându-i locul grecului Leonidas Panagopoulos în ultimele etape. Mutările nu au dat roade, dar o parte din vină îi aparţine chiar căpitanului Ousmane N’Doye. Senegalezul, care are cel mai mare salariu din echipă, în jur de 6.000 de euro pe lună, a jucat de cele mai multe ori penibil şi a comis greşeli greu de înţeles pentru experienţa sa. În plus, fostul dinamovist nu s-a achitat de sarcinile de căpitan, fiind mai degrabă un factor destabilizator în vestiarul năvodărenilor.