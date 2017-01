Probleme mari în ofensiva „rechinilor”

Aflată pe ultimul loc al clasamentului Ligii I, după două etape, FC Farul are motive de îngrijorare pentru un sezon care se anunţă cel mai puternic din ultimul deceniu. Constănţenii au arătat mari probleme, atît în defensivă, cît mai ales în ofensivă, nereuşind să marcheze vreun gol. Mai mult, singura ocazie adevărată în cele două meciuri s-a consumat în partida cu Steaua, cînd Ciobanu a trimis pe lîngă poarta lui Zapata. În plus, accidentarea lui Emil Nanu accentuează şi mai mult criza de atacanţi, pentru că internaţionalul Armel Disney pare ieşit din calculele antrenorului Constantin Gache. Congolezul nu a prins lotul la niciunul dintre cele două meciuri disputate în acest an, în aceeaşi situaţie aflîndu-se şi două dintre speranţele constănţenilor, Daniel Florea şi Florin Neaga. “Îmi pare rău că nu am avut mai mult curaj în ofensivă”, a mărturisit Gache la finalul partidei cu Steaua, fapt care arată încă o dată că gruparea de pe litoral nu se mai poate măsura de la egal la egal cu marile puteri din Bucureşti, aşa cum o făcea în seazoanele trecute. În schimb, Liviu Mihai şi Cosmin Tilincă, atacanţi care în sezonul trecut au evoluat la Farul, dar au fost “trimişi la plimbare” de conducerea clubului, au marcat goluri importante pentru actualele lor echipe.

Problemele ofensive ale constănţenilor provin şi din linia de mijloc, care a avut un randament extrem de slab în acest debut de sezon. După ce a pierdut transferul la Rapid, Dinu Todoran nu mai pare în apele sale, nereuşind să impresioneze, aşa cum a făcut-o în campionatele trecute. Liberianul Ben Teekloh are doar sarcini defensive, Claudiu Voiculeţ depune mult efort pe teren, dar fără să fie decisiv, iar Gaston Mendy nu s-a acomodat cu fotbalul românesc. Cum pe banca de rezerve nu există soluţii, singura “rază de lumină” din jocul constănţenilor este brazilianul Willian Gerlem, care se confruntă însă mai mereu cu probleme medicale. În defensivă, situaţia s-a prezentat mult mai bine în întîlnirea cu Steaua, chiar dacă a lipsit căpitanul Cristian Şchiopu, dar Gache a explicat clar filozofia sa de joc la venirea pe banca tehnică a constănţenilor: “Fără să pui probleme în atac, nu ai cum să obţii un rezultat bun”.

Fără niciun un punct acumulat în clasament şi fără niciun gol marcat, Farul va avea un meci capital duminică, la Buzău, cînd va întîlni o altă candidată la retrogradare, Gloria Buzău. Şi ei fără punct în această ediţie de campionat, buzoienii speră să obţină primul succes, bazîndu-se pe evoluţia excelentă din meciul cu Dinamo din prima etapă. De partea cealaltă, Farul trebuie să recupereze din pasivul de la “adevăr”, pentru că are în faţă două întîlniri dificile pe teren propriu, cu Ceahlăul Piatra Neamţ şi Dinamo Bucureşti. În caz contrar, sarcina grupării de pe litoral, o clasare în primele zece locuri pare din ce în ce mai grea în actualul sezon.