Probleme mari pentru Buffon

Schimbat la pauza meciului cu Paraguay, din cauza unor dureri provocate de nervul sciatic, portarul italian Gianluigi Buffon ar putea rata următorul joc al “squadrei azzurra”, programat duminică, în Grupa F, cu Noua Zeelandă. „Antrenorul a decis să mă înlocuiască, pentru că am simţit dureri mari la piciorul drept. Primele probleme au apărut încă de la încălzire, iar doctorul mi-a sugerat să nu forţez, dar mi-am dorit foarte mult să joc”, a explicat Buffon, care a adăugat că reprezentativa din Peninsulă ar fi meritat să câştige: „Noi am avut o posesie mai bună a balonului, dar Paraguay a beneficiat de multă şansă. Cred că, dacă am fi învins cu 2-1, ar fi fost un rezultat mai corect. Oricum, şi acest egal este un rezultat bun, cu condiţia să câştigăm cu Noua Zeelandă”. Medicul delegaţiei italiene, Enrico Castellacci, s-a arătat însă prudent faţă de revenirea lui Buffon: „A fost o problemă creată de nervul sciatic, ivită la încălzire. Nu ar fi trebuit să intre pe teren şi să joace. Vom vedea ce diagnostic vor stabili după testele medicale, pentru a afla câte zile va fi indisponibil. Trebuie să căutăm un aparat special care să-l scape cât mai repede de această accidentare”. În locul lui Buffon, selecţionerul Marcello Lippi l-a folosit pe Federico Marchetti, de la Cagliari. „Sunt pentru prima oară la un turneu final şi trebuie să recunosc că a fost extraordinar că am şi jucat. A fost un moment emoţionant, chiar dacă în acelaşi timp mi-a părut rău că Buffon s-a accidentat. În momentul schimbării, a făcut un gest de mare campion şi m-a încurajat”, a spus Marchetti.