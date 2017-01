Probleme mari pentru Charlie Sheen

Actorul american Charlie Sheen este aparent personajul negativ al momentului. În plin război mediatic cu producătorii serialului “Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate” pe care intenţionează să-i dea în judecată pentru a obţine continuarea filmărilor şi respectarea contractelor care l-au propulsat în fruntea topului celui mai bine plătit actor de televiziune, comportamentul lui Charlie Sheen continuă să nască controverse. Acesta este ţinut sub atentă supraveghere fiindu-i recoltate probe de urină şi sânge pentru a fi controlat dacă mai consumă droguri sau alcool. Chiar şi aşa Charlie Sheen a dat mai multe interviuri în care o serie din declaraţiile sale nu au fost dintre cele mai coerente şi au ofensat sensibilitatea multora.

Ieri, poliţia din Los Angeles s-a prezentat la reşedinţa actorului de unde i-a ridicat pe gemenii Bob şi Max, de 23 de luni, în urma unei plângeri făcute de fosta sa soţie Brooke Muller. Charlie Sheen a pierdut temporar custodia fiilor săi, urmând ca amândoi să se prezinte pe 22 martie la o nouă înfăţişare pentru o decizie finală. Brooke Muller a speculat imediat problemele cu care se confruntă fostul soţ şi noua ei plângere anulează înţelegerile anterioare legate de custodia copiilor, dar şi de pensia alimentară pe care o primeşte. În plus, aceasta a obţinut un ordin care îi interzice lui Charlie Sheen să se apropie de ea mai aproape de o sută de metri acuzându-l de comportament verbal şi fizic abuziv. „Sunt îngrijorată că Charlie Sheen nu este momentan în deplinătatea funcţiilor sale mentale”, a argumentat aceasta în plângerea oficială. Brooke Muller îl mai acuză că a luat copiii de la reşedinţa mamei sale fără acordul său. De la incidentul din 25 decembrie, actorul nu îşi mai văzuse copiii, dar în ultima vreme băieţii au stat cu tatăl lor. Ca orice femeie, aceasta a fost cel mai probabil jignită de faptul că Charlie Sheen îşi împarte în prezent locuinţa cu două starlete porno, Bree Olsen şi Natalie Kenly, iar întregul grup părea să o ducă chiar foarte bine. Copii apar veseli, curaţi şi în largul lor alături de cele două tinere într-un straniu portret de familie imortalizat la reşedinţa actorului.

Declaraţii incomode. Charlie Sheen, în vârstă de 45 de ani, a dat în ultima vreme mai multe interviuri şi a postat o serie de comentarii pe contul său de Twitter ce fac dovada comportamentului său, cu siguranţă, afectat de tratamentul pentru a stopa consumul de droguri. Actorul şi-a făcut un nou tatuaj inspirat din filmul-clasic “Apocalypse Now”, în care a jucat tatăl său, Martin Sheen. Tatuajul constă într-un simbol neobişnuit şi textul “Moartea vine de sus”, iar într-un interviu radiofonic acesta a explicat că este dovada importanţei pe care o are tatăl în viaţa sa. Charlie avea 12 ani când l-a însoţit pe Martin Sheen la filmările din Filipine, perioadă în care acesta a suferit un atac de cord. În multe din cele ce spune, actorul dă dovadă de sensibilitate şi de caracter, ceea ce nu i se poate imputa. “Nu sunt furios, sunt pasional. Toţi cred că ar trebui să implor pentru a-mi căpăta slujba înapoi. Dar îi avertizez că ei ar trebui să mă implore pe mine să mă întorc la slujbă”, a afirmat acesta despre conflictul cu producătorii. Charlie Sheen îşi forţează însă norocul şi cere trei milioane de dolari în loc de două, cât i se plăteau iniţial. ‘

Sarcastic acesta a admis că are o problemă “Sunt dependent de un drog. Se numeşte Charlie Sheen”. Nu sunt puţini, şi mai ales producătorii serialului “Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, care nu îi pot tolera comportamentul şi încearcă să-I discrediteze. Şi Charlie Sheen chiar le dă el însuşi o mână de ajutor pentru că la ultimul test antidrog pe care l-a făcut s-au identificat în sângele său şapte substanţe interzise şi alte cinci medicamente prescrise de doctori. Testul cu pricina, corect în proporţie de 99%, a identificat urme de marijuana, cocaină, opiacee, metamfetamină, ecstasy, amfetamină, phenciclydine (PCP) şi medicamentele prescrise din clasa antidepresivelor, barbiturice, benzodiazepine, metadonă şi oxycodone. Dacă continuă aşa nu va mai apuca să îşi scrie memoriile pentru care editorii de peste Ocean ar fi gata să îi ofere zece milioane de dolari plus un comision din vânzări. Şi prietenii săi Sean Penn, Mel Gibson, Sylvester Stallone şi Colin Farrell i-au sărit în ajutor cu oferte de lucru.