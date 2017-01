Probleme medicale pentru Hejtmanek şi Schjolin

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, speră să continue seria pozitivă în weekend şi să bifeze a 11-a victorie consecutivă în Liga Naţională. Duminică vine la Constanţa HC Odorhei, formaţie care în turul campionatului a smuls un punct campioanei (25-25). În această săptămînă doi dintre handbaliştii formaţiei pregătite de Vasile Stîngă şi Eden Hairi au suferit accidentări. Pivotul ceh Petr Hejtmanek şi extrema greco-suedeză Evangelos Schjolin Voglis nu s-au putut antrena ieri şi utilizarea lor în meciul de duminică este pusă sub semnul întrebării. “Hejtmanek a resimţit miercuri o întindere musculară mai veche şi joi nu s-a antrenat la capacitate maximă. Schjolin a suferit la antrenamentul de miercuri o entorsă la gleznă şi nu s-a antrenat azi (n. r. - joi) pentru a nu risca alte complicaţii. Cred că ambii pot fi recuperaţi pînă duminică pentru a evolua contra formaţiei din Odorhei. Dacă problemele medicale vor persista este posibil ca cei doi să nu evolueze duminică. Avem un lot valoros şi avem soluţii pentru fiecare post. Important este să avem tot lotul valid săptămîna viitoare, cînd vom întîlni pe Steaua”, a declarat antrenorul secund Eden Hairi. Săptămîna trecută HCM a confirmat, la Timişoara, forma excelentă pe care o traversează, obţinînd un nou succes categoric în retur. “Ne-am cîştigat încrederea în noi şi am recîştigat încrederea spectatorilor, care vin în număr tot mai mare la sală. Ne dorim din nou o sală plină şi vrem ca jocul nostru să se îmbunătăţească de la meci la meci”, a declarat cei mai bun handbalist român al ultimilor doi ani, portarul Ionuţ Rudi Stănescu. Chiar dacă HCM va evolua duminică împotriva lui HC Odorhei, gîndul constănţenilor este deja la jocul cu Steaua. “Va fi foarte greu să ajungem pe Steaua. De meciul nostru de la Chiajna depinde totul. Dacă vom învinge acolo, Steaua va evolua în continuare cu mai multe emoţii pentru că mai are meciuri dificile în acest campionat la Baia Mare, Medgidia sau Bacău”, a declarat antrenorul principal Vasile Stîngă.

Partida HCM Constanţa - HC Odorhei este programată duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor. În aceeaşi zi şi de la aceeaşi oră se va juca, la Medgidia, un alt meci extrem de interesant din etapa a 18-a, între CSM Medgidia şi UCM Reşiţa.