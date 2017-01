Probleme ofensive pentru Farul

În sezonul trecut, Farul a evitat retrogradarea graţie unui retur excelent, în care defensiva lui Ion Marin a funcţionat perfect. În schimb, ofensiva a şchiopătat, atacanţii făcînd figuraţie meci de meci, motiv pentru care formaţia de pe litoral nu a reuşit să puncteze de prea multe ori. Istoria pare să se repete, pe jumătate, şi în acest campionat, atacul “rechinilor” fiind unul din cele mai slabe din Liga I. Din păcate, nici apărarea nu se descurcă prea bine, reuşind să scape doar în două meciuri fără gol primit. Cu 12 goluri marcate în cele 15 etape disputate, Farul ocupă un modest loc 16 în clasamentul eficacităţii, reuşind să devanseze doar pe Poli Iaşi (11 goluri) şi Gloria Buzău (5 goluri). Acelaşi număr de reuşite îl are FC Braşov, însă elevii lui Răzvan Lucescu se pot lăuda cu cea mai bună defensivă, motiv pentru care ocupă un loc la mijlocul ierarhiei interne. Singurul jucător din atacul constănţean care a dat satisfacţie pare să fie Chico, portughezul fiind golgeterul echipei, cu patru reuşite. În schimb, celălalt stranier din ofensiva Farului, Gosic, a marcat un singur gol, devenind “ţinta” preferată a protestelor suporterilor constănţeni. Mult mai puţin folosit, tînărul Denis Alibec a reuşit şi el să înscrie o dată, în timp ce brazilianul Gerlem, care a evoluat ca mijlocaş stînga pînă în momentul accidentării, are în cont două reuşite. Cum nici mijlocaşii nu au strălucit la capitolul eficienţă, gruparea de pe litoral are drept obiectiv pentru pauza din iarnă aducerea unui atacant valoros, care să facă pereche cu portughezul Chico.

Spectacol farist la CN “Mihai Eminescu”

O parte dintre jucătorii Farului au participat, ieri dimineaţă, la o acţiune de promovare a clubului, în cadrul campaniei “Fii alături de Farul, fii în alb-albastru”. După ce au disputate două partide, 1-3 cu echipa Grupului Şcolar de Marină “Alexandru Ioan Cuza” (fostul Liceu “Navrom”) şi 6-1 cu Liceului Teoretic “Lucian Blaga”, elevii lui Ion Marin s-au deplasat ieri la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” pentru un nou meci demonstrativ, în compania unei echipe formate din tineri liceeni. “Săpăligă” a avut la dispoziţie nouă jucători, V. Neagu, D. Florea, Fatai, Armando, C.Matei, Bubuleandră, Păcuraru, Fl. Neaga şi Ţarălungă. De vîrstă apropiată cu adversarii, fotbaliştii Farului s-au dovedit însă mai experimentaţi, învingînd în cele din urmă cu 2-0, prin golurile reuşite de Păcuraru şi Ţarălungă. La finalul partidei, jucătorii au împărţit celor prezenţi materiale promoţionale, constînd în tricouri, şepci şi afişe cu însemnele clubului, s-au fotografiat cu fanii şi au dat autografe. “A fost o acţiune bună, prin care se încearcă atragerea tinerilor către sport în general şi către fotbal, în special. I-am văzut foarte bucuroşi pe liceeni pentru că jucătorii Farului au venit în mijlocul lor şi cu siguranţă vom continua acest gen de acţiuni”, a spus portarul Neagu.