Probleme pentru Barcelona

Din această seară în Liga Campionilor se intră în zona partidelor decisive. Primele verdicte privind calificarea în optimi sau... eliminarea din Europa pot apărea chiar de azi. Astfel, cu victorii (absolut normale) în această seară, Valencia şi AS Roma îşi asigură promovarea matematică, Olympiakos şi Şahtior urmînd să lupte pentru poziţia a treia ce duce în Cupa UEFA. Orice alt rezultat mai dă o rază de speranţă echipei care reuşeşte surpriza, dar tot Valencia şi AS Roma vor rămîne marile favorite la calificarea în optimi. Situaţie identică în Grupa C, unde victoriile gazdelor pot aduce calificarea matematică pentru Liverpool şi PSV. Situaţia s-ar complica radical în caz că Galata şi Bordeaux se impun în deplasare, dar acest lucru este greu de crezut dacă ne uităm la ce s-a întîmplat pînă acum în această grupă. Bayern are situaţia cea mai roză, fiind ca şi promovată în optimi, singura condiţie fiind să nu piardă meciul din această seară, de pe "Allianz Arena"! Al doilea meci al Grupei B, cel de la Moscova, este foarte important pentru ambele echipe, învinsa fiind ca şi eliminată din optimile Ligii Campionilor. Dar învingătoarea nu poate fi prea liniştită, pentru că Sporting Lisabona este un adversar de temut. În sfîrşit, în Grupa A, Werder are o deplasare lejeră la Sofia, unde Levski se prezintă fără portarul Petkov (cel aflat în atenţia Stelei), accidentat, germanii avînd ocazia să-şi îmbunătăţească golaverajul. Marele derby al zilei, programat pe "Nou Camp", se anunţă cu probleme pentru echipa gazdă. Deşi are tradiţia de partea sa (2 victorii şi un egal în precedentele dispute cu Chelsea pe teren propriu), campioana Europei n-a ieşit din pasa neagră pe care o străbate în ultimul timp, în pofida victoriei clare de sîmbătă, 3-0 cu Huelva. Iar pentru Mourinho ar fi o ocazie ideală să scape de un adversar foarte periculos, pentru că o victorie a englezilor la Barcelona califică Chelsea în optimi şi trimite campioana Spaniei într-un meci de care pe care contra germanilor de la Werder.

Programul partidelor din această seară care încep la ora 21.45, ora României, cu excepţia meciului de la Moscova, programat de la ora 19.30 - GRUPA A: FC Barcelona - Chelsea; Levski Sofia - Werder Bremen. Clasament: 1.Chelsea Londra 9p; 2.FC Barcelona 4p; 3.Werder Bremen 4p; 4.Levski Sofia 0p. GRUPA B: Spartak Moscova - Inter Milano; Bayern Munchen - Sporting Lisabona. Clasament: 1.Bayern Munchen 9p; 2.Sporting Lisabona 4p; 3.Inter Milano 3p; 4.Spartak Moscova 1p. GRUPA C: Liverpool - Bordeaux; PSV Eindhoven - Galatasaray. Clasament: 1.Liverpool 7p; 2.PSV Eindhoven 7p; 3.Girondins Bordeaux 1p; 4.Galatasaray Istanbul 1p. GRUPA D: Şahtior Doneţk - Valencia; AS Roma - Olympiakos Pireu. Clasament: 1.Valencia 9p; 2.AS Roma 6p; 3.Olympiakos Pireu 1p; 4.Şahtior Doneţk 1p.