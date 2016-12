Probleme pentru Courtney Love

Cântăreaţa americană Courtney Love riscă să fie evacuată din casa pe care o ocupă în New York, după ce şi-a înfuriat proprietara, pentru că a rămas în urmă cu chiria şi a făcut schimbări, fără să îi ceară permisiunea. Interpreta s-a mutat în Manhattan la începutul acestui an, iar în luna iunie a avut un accident când din cauza unei lumânări, perdelele i-au luat foc. Acum, proprietara clădirii, Donna Lyon, se pregăteşte pentru o bătălie legală şi pretinde că starul îi datorează mai mult de 50.000 de dolari pentru chirie. ”A fost decorată de fostul proprietar, designerul de interioare Steven Gambrel. Una din cererile lui a fost să nu fie nimic schimbat. Courtney Love a vopsit o mare parte din pereţi, fără să mă întrebe. Am aflat despre asta când am vrut să vând casa şi au fost făcute fotografii. Mi-au trimis broşura şi le-am spus: ”Asta nu poate fi casa mea”. Am venit în New York să o văd şi am fost îngrozită de ceea ce a făcut. Pereţii au fost pictaţi de mână”, a declarat proprietara. Cele două femei urmează să se întâlnească în faţa judecătorului pe data de 21 decembrie.