Probleme serioase la podul de la 23 August

Directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa, Jean-Paul Tucan, a prezentat ieri un raport al activităţii sale de cînd a fost numit la conducerea instituţiei. “Am constatat, în cele trei luni de cînd mă aflu la conducerea companiei, că instituţia avea o lipsă acută de personal specializat. Nu aveam specialişti în siguranţa circulaţiei şi niciun Birou pentru poduri, deşi Regionala Constanţa are opt poduri mari pe care trebuie să le administreze, să le întreţină şi să le supravegheze”, a declarat Jean-Paul Tucan. El a adăugat că, în paralel, a demarat o campanie de evaluare a tuturor podurilor din judeţ. ”Trebuie să înţelegem că nu avem o problemă majoră şi că niciun pod din judeţ nu este în pericol să cadă. Noi am gîndit un plan pentru modernizarea podurilor, mai exact a sistemelor de iluminat şi a rampelor de acces”, a declarat directorul DRDP. El a precizat că probleme serioase ridică podul de la 23 August, care permite apei pluviale să intre pe carosabil. ”Este un pod subdimensionat, întrucît a fost proiectat pentru o şosea cu două benzi. Podul acesta trebuie refăcut în totalitate. Dacă vom lucra la pod, trebuie să înălţăm şi drumul pe un sistem drenant. Am identificat toate problemele din judeţ şi avem soluţii tehnice pentru toate. Nu ne plîngem de bani, compania suferea doar de o analiză corectă şi de o strategie de dezvoltare sectorizată”, a adăugat Jean-Paul Tucan. Totodată, el a anunţat că Guvernul a aprobat fondurile pentru studiile de fezabilitate pentru şoseaua Deltei. ”Lucrările la şoseaua Deltei ar putea fi demarate pînă în luna mai 2008. În acelaşi timp, lucrăm la o modificare legislativă pentru a simplifica procedura premergătoare pentru demararea lucrărilor, întrucît este vorba de un drum de interes naţional”, a mai spus Tucan. El a arătat că specialiştii companiei caută soluţii viabile şi pentru realizarea unei variante de ocolire a staţiunii Eforie Nord. ”Şoseaua de centură se va descărca în dreptul gării din staţiune. Lucrăm pentru ca să ni se aprobe banii şi, dacă avem noroc, pînă la anul, demarăm lucrările”, a concluzionat directorul DRDP.