Problemele continuă la graniță! Patru migranți prinși!

Tot mai mulți migranți încearcă în ultima vreme să intre ilegal pe teritoriul României. Un nou astfel de caz a fost semnalat marți seară. Poliţiştii de frontieră de la SPF Oraviţa şi SPF Jimbolia, în cooperare cu agenții de la Secţia 8 Poliţia Oraviţa, au prins doi cetăţeni din Kosovo, un albanez şi un sirian care au încercat să treacă frontiera din Serbia în România. „În jurul orei 19.30, acţionând în baza unei informaţii, poliţiştii de frontieră au depistat în vegetaţia de la marginea localităţii Mercina, judeţul Caraş-Severin, în apropierea frontierei cu Serbia, patru persoane de sex masculin care nu îşi justificau prezenţa în zonă. Persoanele au fost conduse la sediul Poliţiei de Frontieră Oraviţa pentru continuarea cercetărilor", se arată într-un comuncat remis de Poliția de Frontieră.

Trei dintre suspecți au declarat că au trecut ilegal frontiera din Serbia în România, pe jos, cu intenţia de a ajunge în Germania. Un sirian care făcea parte din acest grup a mărturisit că are 16 ani şi a solicitat azil în România. Acesta va fi predat Centrului de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Timişoara. Reamintim faptul că polițiștii de frontieră de la Negru Vodă care au oprit luni seară, în jurul orei 19.30, pentru control, un tir ce urma să intre în România din Bulgaria au avut parte de o surpriză de proporții. Aceștia au descoperit în timpul verificărilor un bărbat ascuns sub platforma remorcii, pe roata de rezervă... Individul a fost imediat reținut de oamenii legii, pentru audieri. Șoferul autotrenului marca Mercedes, un cetățean moldovean în vârstă de 35 de ani, a declarat că nu știa nimic despre călătorul care se folosea de vehiculul său pentru a pătrunde în România. Suspectul le-a spus polițiștilor Gărzii de Coastă că este cetățean afgan și că nu are acte de identitate. În baza acordului existent între cele două țări, migrantul a fost predat autorităților bulgare pentru continuarea cercetărilor.

Citește și:

Migrant afgan, ascuns pe roata de rezervă a unui tir