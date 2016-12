Problemele din Obstetrică-Ginecologie, dezbătute la nivel european

La întîlnirea de zilele trecute, de la Budapesta, în cadrul „European Board and College of Obstetrics and Gynecology” (EBCOG) - forul în care toate societăţile naţionale de obstetrică-ginecologie sînt reprezentate - au participat şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România (CMR), dar şi ai Societăţii de Obstetrică-Ginecologie din România (SOGR). „La început a fost prezentat raportul vicepreşedintelui, care a ridicat unele probleme destul de serioase. De exemplu, reducerea numărului de specialişti în obstetrică-ginecologie, reducerea pregătirii din timpul rezidenţiatului, în sensul scăderii accesului în timpul operaţiilor, dar nu numai”, a declarat vicepreşedintele CMR, totodată şi vicepreşedintele SOGR şi directorul de cercetare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Vlad Tica. El susţine că scăderea numărului de medici de obstetrică-ginecologie ar putea să constituie un pericol. „S-a putut constata că există tot mai mulţi medici acuzaţi de malpraxis, cazuri care sînt relatate imediat în presă, în vreme ce în afară nu se întîmplă aşa ceva. Acolo toate cazurile sînt analizate la nivelul corpului profesional”, completează vicepreşedintele CMR. Colaborarea cu moaşele a fost un alt punct de discuţie, existînd o asociaţie europeană în acest sens. Nici rezidenţii de obstetrică-ginecologie nu au fost uitaţi, precizîndu-se şi strînsa legătură care există cu Federaţia Europeană a rezidenţilor în Obstetrică-Ginecologie. Prof. univ. dr. Vlad Tica a reiterat punctul de vedere vizavi de Directiva europeană referitoare la timpul de lucru din cadrul unităţilor sanitare. „În cazul în care există o gravidă în travaliu în curs, fiind vorba de o gravidă asistată, medicul care a avut grijă de ea toată sarcina trebuie să-i asigure asistenţa medicală, chiar dacă programul de lucru s-a terminat, însă Directiva europeană interzice acest lucru. Ar trebui luată atitudine...”, explică vicepreşedintele SOGR. De asemenea, s-a rediscutat strategia EBCOG pe următorii ani, dar s-a rediscutat şi problematica acreditării şi reacreditării centrelor de training. „Există o curriculă europeană pentru unele specialităţi, iar dacă se respectă, centrele de training se vor acredita. Dacă un rezident este absolventul unui centru acreditat, pregătirea este echivalentă altui centru european. Procesul de evaluare, recertificare este foarte important în procesul educativ”, completează prof. univ. dr. Tica.