Problemele industriei auto ţin asigurătorii pe minus

Volumul total de subscrieri al celor 22 de companii membre ale Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), care reprezintă circa 82% din piaţa de profil, a scăzut cu 6%, în 2011, la 6,5 miliarde lei. „Rezultatele pieţei asigurărilor nu urmează trendul economiei, în principal din cauza evoluţiei slabe a segmentelor de care depind asigurătorii - industria auto, leasingul, construcţiile şi creditele bancare. Nu în ultimul rând, piaţa are o inerţie aparte. În perioada de recesiune, sectorul scade într-un ritm mai lent, iar în perioadele de revigorare rămâne în urmă”, spun reprezentanţii UNSAR. Un alt aspect interesant în 2011 a fost evoluţia diametral opusă a celor două sectoare mari din asigurări. Astfel, asigurările generale au scăzut constant, pe tot parcursul anului, în vreme ce asigurările de viaţă au crescut în cea mai mare parte a timpului. Mai exact, asigurătorii au subscris prime brute de 5 miliarde lei, pe segmentul asigurărilor generale, în scădere cu 9% faţă de 2010, în timp ce, pe nişa asigurărilor de viaţă, s-a notat un plus de 6,4%, la 1,5 miliarde lei. „Principalul motor al pieţei de profil rămâne sectorul auto. Din păcate, în 2011, poliţele RCA au contribuit decisiv la diminuarea cifrei de afaceri a asigurătorilor, cu un declin de 21%. Asigurările Casco au mai adăugat 17% la pierderi . Printre puţinele linii de business care au înregistrat creşteri se numără asigurările facultative de locuinţe (plus 60%)”, conchid cei de la UNSAR.