Problemele Institutului ”Cantacuzino”, pe masa CSAT

Problemele Institutului ”Cantacuzino” ar trebui să fie discutate în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), pentru că institutul este o marcă a României, a declarat secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii Alin Ţucmeanu, în Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor, de ieri. Ţucmeanu a declarat că doreşte găsirea unei soluţii ”fără să ne minţim”, arătând că Institutul este într-o situaţie gravă, având datorii importante şi conturile blocate. ”Institutul este într-o situaţie deficitară. Din punctul meu de vedere, ar trebui făcută o discuţie la nivel de CSAT, pentru că Institutul este o marcă şi un bun al României. Poate că reuşiţi dumneavoastră să o iniţiaţi”, le-a spus Ţucmeanu deputaţilor din Comisia de Sănătate. Secretarul de stat a mai arătat că, an de an, Institutul a avut management defectuos şi nici nu are un manager care să ocupe acest post în urma unui concurs. ”Orice sumă alocată Institutului devine ajutor de stat şi devine ilegală. (...) Pentru noi, Ministerul Sănătăţii, este foarte importantă situaţia Institutului Cantacuzino”, a precizat Alin Ţucmeanu. Deputaţii din Comisia de Sănătate au spus că sunt dispuşi să se alăture efortului de salvare a Institutului, dar au întrebat de ce nimeni nu a fost vreodată pedepsit pentru situaţia în care a ajuns Institutul şi cine are în prezent interesul ca vaccinul antigripal să nu fie produs în România. De asemenea, deputaţii au sugerat că ar fi necesară elaborarea unui plan comun cu Ministerul Sănătăţii, pe o perioadă de 10 ani. Premierul Victor Ponta a declarat, la începutul săptămânii, că Guvernul caută soluţii pentru salvarea Institutului, dar nu poate aloca bani direct de la buget, deoarece acest lucru ar fi considerat ajutor de stat.