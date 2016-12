Problemele locuitorilor, rezolvate la intervenţia mass-media

FRICA DE MASS-MEDIA În România anului 2014 există foarte multe probleme în ceea ce priveşte racordarea locuinţelor la sistemul energetic. În judeţul Constanţa sunt destule localităţi care se lovesc de rezistenţa celor de la ENEL Dobrogea. De exemplu, la Hârşova a fost nevoie de intervenţia cotidianului „Telegraf“, care a scris mai multe materiale, pentru ca blocurile ANL să poată fi racordate la reţeaua de energie electrică. Tot la Hârşova, eoliana din curtea Spitalului Orăşenesc a fost pusă în funcţiune după ce, în mai multe rânduri, primarul Tudor Nădrag, prin intermediul cotidianului „Telegraf“, i-a acuzat pe cei de la ENEL Dobrogea că obstrucţionează implementarea proiectului. În 2012, am ridicat o altă problemă legată tot de ENEL. În comuna Ciocârlia, locuitorii din fostele IAS-uri plăteau facturile la energie ca persoane juridice. „Toţi cei care locuiesc în cele două IAS-uri sunt, de fapt, subconsumatori, ei fiind facturaţi pe fosta societate care a funcţionat acolo. Societatea a fost lichidată, Primăria Ciocârlia preluând de la lichidator staţia de transformare de mare capacitate. Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii ENEL pentru preluarea acestui transformator, însă fără succes. Noi am făcut eforturi bugetare şi am contorizat toate locuinţele de acolo, însă ei continuă să plătească curentul electric la comun în baza facturii care vine la Primărie”, declara primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir.

DISCUŢII RELUATE Subiectul a fost reluat şi în anul 2013, când problemele erau aceleaşi, însă fără vreo rezolvare. Traian Dragomir menţiona anul trecut că administraţia locală ar trebui să facă acolo o investiţie de aproximativ 1.000.000 de lei, sumă pe care, în prezent, nu o are la nivel bugetar. Am încercat să vedem ce s-a întâmplat de anul trecut şi până în prezent. De la Primăria Ciocârlia ni s-a spus că situaţia este aceeaşi ca în 2012. De la ENEL Dobrogea ni s-a transmis, prin intermediul unui comunicat, faptul că în aprilie 2012 Primăria Ciocârlia a înaintat o cerere cu toată documentaţia necesară pentru a alimenta cele două blocuri din zona fostului IAS. „Cum reţeaua de alimentare şi postul de transformare din zonă nu sunt proprietatea ENEL, Primaria a fost înştiinţată că nu se pot executa lucrări în astfel de cazuri, conform legislaţiei în vigoare. Pe 26 iunie 2012, Primăria Ciocârlia a renunţat la cererea de racordare fără a mai face nicio revenire sau specificaţie”, se arată într-un comunicat al ENEL. Se pare că a treia intervenţie a cotidianului „Telegraf“ pe această temă a fost cu noroc pentru locuitorii celor două IAS-uri din Ciocârlia. „M-au sunat cei de la ENEL şi mi-au spus să redepunem documentaţia şi să vedem ce soluţii găsim pentru ca oamenii să plătească individual facturile. Dacă se rezolvă această problemă, va trebui să mulţumesc în numele locuitorilor din Ciocârlia”, a spus primarul. Poate că cei de la ENEL Dobrogea îşi vor îndrepta atenţia şi spre oraşul Ovidiu, acolo unde Primăria doreşte racordarea locuinţelor din cartierul Tineretului la reţeaua de energie electrică, însă se lovesc de aceeaşi rezistenţă.