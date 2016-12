Problemele lui Băsescu nu se vor încheia cu instalarea lui Ungureanu

PRESIUNEA RĂMÂNE Problemele politice ale preşedintelui Traian Băsescu şi aliaţilor săi din coaliţia de centru-dreapta nu se vor încheia, chiar dacă Parlamentul a aprobat noul Guvern al lui Mihai Răzvan Ungureanu, comentează Financial Times în ediţia electronică. Cu alegeri locale şi parlamentare în acest an, Băsescu şi Ungureanu vor rămâne sub o presiune intensă, în timp ce vor încerca să îşi reconstruiască popularitatea cu disperare, în paralel cu urmarea programului de austeritate angajat faţă de Fondul Monetar Internaţional (FMI), argumentează publicaţia. Cabinetul propus este, ca şi cel dinaintea sa, format de PDL şi aliaţii săi, dar cuprinzând „feţe mai tinere decât înainte“. „Dacă ideea este o echilibrare a continuităţii politicilor şi o schimbare şi întinerire a membrilor, aceasta probabil va reuşi. Şeful SIE, în vârstă de 43 de ani, vine la şefia Guvernului cu o experienţă politică personală redusă, însă cu un bagaj politic plin“, comentează FT. Jurnaliştii de la FT mai spun că numeroşi români sunt suspicioşi faţă de oricine are legături cu securitatea, din cauza rolului fostei Securităţi comuniste în timpul dictaturii lui Nicolae Ceauşescu.

„VICLEANUL“ PREŞEDINTE BĂSESCU De asemenea, noul premier desemnat este un mai vechi aliat al „vicleanului“ preşedinte Băsescu, un fost „veteran“ PDL care ţinteşte să recâştige o parte din popularitatea fostului său partid, scrie FT. Însă, având în vedere faptul că la începutul verii sunt programate alegeri locale şi în noiembrie parlamentare, „timpul este scurt“, apreciază publicaţia, notând că PDL are o susţinere de aproximativ 20%, faţă de cele 50% ale USL. „În plus, economia nu îi va oferi preşedintelui prea mult ajutor, clătinându-se pe marginea recesiunii, în contextul unei previziuni de creştere economică în 2012 sub 1% şi riscurilor considerabile ale unor viitoare şocuri venind dinspre zona euro, cel mai mare partener comercial al României“, mai apreciază Financial Times. Jurnaliştii mai susţin că această cădere a guvernului Boc va da PDL timp să-şi reconstruiască popularitatea în scădere înainte de alegeri şi să se distanţeze de austeritate, dar dacă acesta este unicul scop, atunci este unul viciat.