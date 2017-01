Problemele poliţiştilor, pe masa IPJ

Noul inspector-şef al IPJ Constanţa, cms. şef Bogdan Despescu, s-a întâlnit ieri cu reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) Constanţa. Întrevederea a avut loc după ce pe 10 aprilie, la numai o zi de la instalarea în funcţie, noul inspector-şef a primit o petiţie din partea SNPPC Constanţa. “Pe 9 aprilie, noul inspector-şef ne-a chemat la sediul IPJ, ca să ne cunoaştem, iar a doua zi, noi am depus petiţia. Astăzi (n.r. - ieri) am discutat despre problemele mai grave ale poliţiştilor constănţeni. Noul inspector-şef este deschis la dialog şi asta ne bucură. Nu poate promite, deoarece este conştient de faptul că problemele sunt dificile şi necesită timp pentru a le rezolva legal. Sperăm ca în curând să ne îndreptăm către normalitate. Printre problemele pe care le-am ridicat se numără resursa umană, programul de lucru, resursa logistică şi normele de amenzi impuse la Poliţia Rutieră”, a declarat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC Constanţa. Acesta spune că poliţiştilor li s-a impus programul de lucru 8/16, în condiţiile în care există şi alte variante, 12/24 - 12/48 sau 24/72. “Şedinţa a fost una de informare, am spus ce ne dorim unii de la alţii. Prin dialog putem rezolva multe probleme. Interesul este comun! Nu pot lua decizii fără o evaluare. Se vor analiza problemele şi, dacă va fi nevoie, se vor lua măsuri”, a declarat inspectorul interimar al IPJ Constanţa, cms. şef Bogdan Despescu.