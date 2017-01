Problemele tehnice de la Eurovision, rezolvate parţial la a doua repetiţie a trupei „Todomondo”

Trupa „Todomondo” a urcat, marţi, din nou pe scena de la Helsinki, pentru cea de-a doua repetiţie pentru finala din 12 mai a concursului internaţional Eurovision, de această dată, delegaţia României fiind mai mulţumită de condiţiile tehnice. Formaţia a susţinut luni prima repetiţie, cînd a întîmpinat mai multe probleme tehnice. Şeful delegaţiei române, Dan Manoliu, a anunţat, imediat după aceea, că va sesiza organizatorii cu privire la aceste deficienţe şi că nu exclude retragerea trupei din concurs.

La cea de-a doua zi de repetiţii, grafica, sunetul şi chiar decupajul au fost mult mai bune, Manoliu şi componenţii trupei „Todomondo” remarcînd, însă, la vizionare lucrurile care necesită încă îmbunătăţiri. „Prima repetiţie a fost ceva incredibil, nici măcar în caşti nu s-au auzit băieţii. Au fost probleme la multe delegaţii, dar am primit o grafică nouă şi acum începe să arate mai bine show-ul. Repetiţia de marţi a fost una bună, iar cei care se ocupă de aceste lucruri au promis că vor lucra pînă ce totul va fi OK. În plus, băieţii sînt foarte bine primiţi”, a declrat Dan Manoliu.

Conferinţa de presă pe care „Todomondo” a susţinut-o după repetiţie a reunit jurnalişti şi fani, care au arătat că sunt bine documentaţi în legătură cu formaţia, cu selecţia naţională, dar şi participările anterioarele ale României la Eurovision. Băieţilor le-au fost adresate întrebări de către jurnalişti din Marea Britanie, Spania, Turcia, Polonia, Israel etc. Mai mult, Mister M a fost întrebat de un jurnalist din Spania dacă într-adevăr ştie limba spaniolă şi, chiar dacă răspunsul a fost „un poco”, ziaristul i-a asigurat pe băieţi că vor lua 12 puncte din partea ţării sale. La finalul conferinţei de presă, băieţii au ridicat publicul în picioare, atunci cînd au interpretat piesa din concurs. Au făcut fotografii, au acordat autografe şi interviuri unor posturi de radio din Marea Britanie şi Germania, iar un fan club din Finlanda le-a oferit cadou o cutie cu bomboane de ciocolată.

Formaţia „Todomondo” a cîştigat selecţia naţională pentru Eurovision, care a avut loc pe 10 februarie, clasîndu-se pe primul loc în preferinţele publicului, potrivit rezultatelor televotingului.