Problemele turismului de litoral, în atenţia Organizaţiei Mondiale de Turism

Reprezentantul Organizaţiei Mondiale de Turism (OMT), Peter Mc. Nulty, şi reprezentanţi ai ANT au avut, ieri, pe litoral, două întîlniri cu factorii implicaţi în turism în vederea elaborării unui Master Plan al turismului românesc, care include capitole speciale privind turismul montan, turismul cultural, litoralul Mării Negre şi Delta Dunării. În cadrul întîlnirilor s-au avut în vedere evaluarea problemelor privind brand-ul turistic al României, inclusiv al identităţii destinaţiei, precum şi elaborarea unui plan de marketing la nivel naţional pentru perioada 2007-2020, în vederea promovării ţării noastre ca destinaţie turistica pe pieţele din ţările UE, America de Nord şi Orientul îndepărtat. Prima întîlnire a avut loc la Constanţa, în prezenţa reprezentanţilor Primăriei Constanţa, Consiliului Judeţean, Gărzii de Mediu, Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism Regiunea Sud Est, tour-operatorilor şi a tuturor celorlalţi membri ai Comisiei pentru un litoral mai bun. "Peter Mc. Nulty a fost desemnat pentru a întocmi Master Planul de turism România pentru perioada 2007-2020 dar, din cauza faptului că, de o lună, nu avem un preşedinte al ANT, nu are cine să dea undă verde către OMT pentru demararea lucrărilor. În cadrul proiectului, Peter Mc. Nulty a dorit o întîlnire cu toţi factorii implicaţi în turismul de pe litoral pentru a afla cu ce probleme ne confruntăm, pentru a identifica aspectele critice din turismul de litoral şi pentru a asculta propunerile noastre privitoare la dezvoltarea turismului din zonă", a declarat preşedintele ANAT Regiunea Sud-Est, Corina Martin. Ea a adăugat că în momentul în care va exista OK-ul din partea viitorului preşedinte al ANT, aceste propuneri urmează să fie folosite la realizarea Master Planului, care trebuie finalizat în aprox. şase luni. "Aspectul principal pe care noi l-am semnalat în cadrul întîlnirii a fost lipsa de colaborare între administraţia centrală şi cea locală, de unde, considerăm noi, pornesc marile probleme ale litoralului. În plus, nu există un interes comun între instituţiile statului implicate în turism. Mediul poate face ce vrea în turism fără ca ANT-ul să aibă un cuvînt de spus şi, mai nou, chiar Ministerul Agriculturii ia decizii care privesc turismul de litoral, fără consultarea ANT-ului. Practic, nu există o legătură şi o comuniune de interese între toţi cei implicaţi în turismul de litoral. O altă problemă pe care am expus-o în faţa consultantului OMT a fost lipsa unui brand România. Practic, turiştii pe care vrem să îi aducem în România nu ştiu nimic despre această ţară. În cele din urmă, am nuanţat şi lipsa de sprijin pentru litoral din partea Guvernului, care trebuie, în primul rînd, să spună că îl interesează acest segment şi să prezinte un program prin care să fie redresată situaţia creată aici", a adăugat Corina Martin. Alte subiecte aduse în discuţie au fost prelungirea sezonului estival şi măsurile care trebuie luate în acest sens. "Dacă Costineştiul este considerată staţiunea tineretului, Mamaia trebuie să fie o staţiune de interes naţional. În concluzie, am expus problemele pe care le-am ridicat şi în cadrul Comisiei pentru un litoral mai bun. Următoarea întîlnire a acestei comisii va avea loc săptămîna viitoare. Marea majoritate a membrilor au prezentat deja materialele pe care le-am solicitat şi, în acest moment, avem punctul de vedere scris al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, al Asociaţiei Patronale Mamaia şi al Primăriei Constanţa, care a specificat toate proiectele aflate în derulare. Deja comisia lucrează şi ne apropiem de sintetizarea tuturor materialelor", a spus preşedintele ANAT Regiunea Sud-Est.

Reprezentanţii ANT consideră că întîlnirile de lucru trebuie ascunse de urechile presei

Următoarea întîlnire, de la Mangalia, la care au fost invitaţi primarii din sudul litoralului şi cîţiva hotelieri, a început cu mai bine de o oră întîrziere din cauza faptului că delegaţia formată din reprezentanţii ANT şi Peter Mc. Nulty a întîrziat. Acest lucru i-a nemulţumit peste măsură pe cei care au fost punctuali, cîţiva hotelieri pierzîndu-şi răbdarea şi părăsind sala înainte de începerea discuţiilor. "Este prima misiune de evaluare privind posibilitatea întocmirii Master Planului în domeniul turismului în România. Este un parteneriat între ANT şi OMT, care este un organism al naţiunilor unite. Echipa de consultanţi, agreată de OMT, stă zece zile în România, timp în care sînt organizate 30 de întîlniri cu autorităţile publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale şi organizaţii patronale din domeniul turismului, pentru a evalua problemele din turism şi a celor de legătură dintre turism şi activităţile conexe. Echipa s-a deplasat în două zone importante: Braşov-Sibiu-Rîmnicu Vîlcea şi Delta Dunării-Litoral. În cadrul misiunii, reprezentantul OMT adună informaţii, iar timp de o săptămînă, se întocmeşte un raport al misiunii, care este trimis instituţiilor abilitate din România şi OMT. În baza acestui raport vom continua colaborarea. Pînă în acest moment au fost identificate trei probleme majore: infrastructură, pregătirea personalului şi marketing-promovare. Master Planul înseamnă 15 ani de responsabilităţi şi de aceea este imposibil să vă spun acum ce vom reuşi să realizăm", a declarat Octavian Arsenie, directorul general al Direcţiei Strategie din cadrul ANT. El s-a arătat indignat că a fost invitată şi presa la întrevederea din sudul litoralului, declarînd că este o întîlnire de lucru şi că nu trebuie să fie mediatizată.