Procedura de infringement împotriva României în sectorul energiei, continuă

Comisia Europeană (CE) a declanşat a doua etapă a procedurii de infringement împotriva României în domeniul energetic, întrucît Parlamentul de la Bucureşti nu a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care ar fi trebuit incluse în legislaţie mai multe prevederi ale unor directive europene. „Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) a transmis Parlamentului în luna februarie 2008 solicitarea de includere, în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 33/2007 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice13/2007 şi a Legii gazelor 351/2004, a prevederilor netranspuse ale directivelor 2005/89 şi 2003/54. Pînă în prezent, acest proiect de Lege nu a fost adoptat în plenul Parlamentului României”, se arată într-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea Legii energiei elaborat de MEF. CE a declanşat procedura de infringement (încălcarea dreptului comunitar - n.r.) împotriva României pentru depăşirea termenului de transpunere în legislaţie a prevederilor directivei 2005/89 privind măsurile care să garanteze siguranţa aprovizionării cu electricitate şi investiţiile în infrastructuri. Data limită a fost 24 februarie. Totodată, România avea obligaţia de transmite periodic către CE rapoarte privind piaţa de energie. “Procedura de infringement a intrat în etapa a doua, de aviz motivat, următoarea etapă fiind aducerea României în faţa CE de Justiţie, fapt ce constituie o situaţie extraordinară”, se menţionează în proiectul de act normativ. MEF precizează că preluarea acestor prevederi în legislaţia naţională nu are impact asupra funcţionării pieţei naţionale de energie sau asupra activităţii companiilor din acest sector. Prima etapă a procedurii de infringement împotriva unui stat membru al UE este cea pre-contencioasă (amiabilă), care are ca obiectiv respectarea voluntară a exigenţelor dreptului comunitar. Etapa a doua, cea contencioasă, este iniţiată în condiţiile în care CE constată că statul respectiv nu se conformează cerinţelor comunitare, şi constă în sesizarea, de către CE, a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) de la Luxemburg. Statul vizat de demersul CE are posibilitatea, chiar şi în etapa a doua, să adopte măsurile pentru remedierea situaţiei, fapt ce duce la încetarea procedurii în faţa CJCE. Sancţionarea statului membru poate interveni numai la finalul acestei etape contencioase, prin pronunţarea unei decizii de către CJCE. De la intrarea în Uniune, CE a iniţiat împotriva României mai multe proceduri de încălcare a dreptului comunitar.