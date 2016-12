Procedură revoluţionară în tratarea hipertensiunii arteriale

La nivel mondial, afecţiunile cardiovasculare sunt în top, campaniile de informare fiind, în opinia specialiştilor, singurele care ar putea atrage atenţia populaţiei asupra bolilor care le scurtează vieţile. Un stil de viaţă haotic, fumatul, alcoolul, alimentaţia tip fast-food sunt doar câteva dintre cauzele care duc, printre altele, şi la declanşarea bolilor de inimă. Hipertensiunea arterială (HTA) este una dintre suferinţele care îi pun pe medici în imposibilitatea să-i trateze, pe termen lung, pe toţi pacienţii. La un moment dat se ajunge în situaţia ca medicamentele ce reglează tensiunea arterială (TA) să nu mai acţioneze, fapt ce ridică grave probleme, ajungându-se până la decesul bolnavului, prin apariţia complicaţiilor (infarct, accident vascular cerebral (AVC) sau blocaj renal). În acest sens, specialişti în domeniu întreprind numeroase studii/cercetări pentru ca intervenţiile în cazul suferinzilor să nu ia sfârşit atunci când tratamentele nu mai răspund. Astfel că se caută soluţii pentru a împiedica toate aceste afecţiuni ce pot fi fatale.

PROCEDURĂ REVOLUŢIONARĂ Una dintre soluţii este „denervarea arterelor renale” - procedură ce constă în ablaţia filetelor nervoase care vin şi pleacă dinspre rinichi, pe alea pediculului renal. O asemenea intervenţie a fost utilizată, în premieră în sistemul privat din România, sâmbătă, la Centrele de Excelenţă în Cardiologie şi Radiologie Intervenţională Med New Life. Intervenţia a fost efectuată de specialişti ai Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, ai unităţii private, sub coordonarea unui medic primar cardiolog cu specializare în cardiologie intervenţională al Clinicii Charite de la Universitatea din Berlin. Noua metodă se adresează celor cu HTA rezistentă (la cel puţin trei medicamente, dintre care unul să fie un diuretic), potrivit unui comunicat. Intervenţia a fost efectuată la un bărbat de 54 de ani, care provine dintr-o familie cu istoric de boli cardiovasculare şi la care afecţiunea s-a manifestat de la 4 ani. Pe parcursul anilor a prezentat reacţii adverse (edeme, greaţă etc.) şi în continuare nu are nici un răspuns la tratament. În 2006 a suferit un AVC, în urma căruia a urmat şi tratament cu anticoagulant, timp de 2 ani. Medicii spun că avantajul acestei noi proceduri este că, în decurs de câteva săptămâni, la peste 80% dintre pacienţii trataţi, TA scade. Bolnavii vor lua, astfel, mai puţine medicamente sau chiar vor putea renunţa la ele. Intervenţia durează aprox. 45 de minute, se efectuează sub anestezie locală, iar pacientul pleacă acasă a doua zi după procedură.