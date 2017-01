Procentaj perfect pentru tenismenele tricolore la US Open

Dacă pe tabloul principal de simplu la băieți al ultimului tuneu de Grand Slam al anului, US Open, România nu are nici măcar un reprezentant după două decenii, pe tabloul feminin de simplu, tricolorele au reușit o performanță unică pentru tenisul de câmp românesc. Astfel, toate cele cinci românce au acces în turul secund, chiar dacă unele dintre ele au întâlnit jucătoare mult mai bine cotate. După ce Simona Halep, Irina Begu și Alexandra Dulgheru au câștigat în prima zi, exemplul lor a fost urmat și de ambele românce care au evoluat în runda inaugurală în noaptea de marți spre miercuri. Aflată într-o criză de formă în ultimele luni, Sorana Cîrstea (locul 80 WTA) a învins-o extrem de clar, cu scorul de 6-1, 6-1, pe sportiva britanică Heather Watson (locul 46 WTA), după ce a făcut cel mai bun meci al său din acest an, impunându-se în doar 54 de minute. În turul următor, Cîrstea va avea însă o misiune mult mai dificilă, urmând să dea piept cu Eugenie Bouchard (Canada), locul 8 WTA şi cap de serie nr. 7. Cea mai bună performanţă la US Open din cariera jucătoarei în vârstă de 24 de ani este accederea în turul al treilea, în 2009. Și Monica Niculescu, locul 68 mondial, a dat peste cap calculele hârtiei, trecând de Iaroslava Şvedova (Kazahstan, locul 50 WTA), cu scorul de 6-7 (5/7), 6-1, 7-5, și va juca în turul secund cu Barbora Zahlavova Strycova (Cehia, cap de serie nr. 30). Prin prezența în turul al doilea, româncele și-au asigurat un cec în valoare de 60.420 de dolari şi 70 de puncte WTA.

ȘANSĂ PENTRU HALEP. Aseară, după închiderea ediției, constănțeanca Simona Halep, locul secund în ierarhia mondială și cap de serie nr. 2, s-a duelat cu Jana Cepelova (Slovacia), locul 65 WTA. Sportiva în vârstă de 22 de ani, care a anunțat că are drept obiectiv la US Open prezența cel puțin în faza sferturilor de finală, are șansa de a se califica pentru prima oară în carieră la Turneul Campioanelor, dacă va accede în semifinale la New York. În aceeaşi situaţie este şi rusoaica Maria Şarapova, locul 6 WTA, dar cele două sportive se pot întâlni în sferturile de finală. Alte două jucătoare pot să-şi asigure prezenţa la Singapore după US Open: Serena Williams, locul 1 WTA, dacă se califică în finală, şi Agnieszka Radwanska, locul 5 WTA, dacă va câştiga trofeul. În acest moment, cele patru sportive ocupă următoarele locuri în clasamentul care contează pentru Turneul Campioanelor: 1. Maria Şarapova (5.335p), 2. Simona Halep (5.060p), 3. Serena Williams (4.931p) şi 4. Agnieszka Radwanska (4.249p). BNP Paribas WTA Finals, a 44-a ediţie a Turneului Campioanelor, se va disputa, începând din 20 octombrie, la Singapore. Competiţia reuneşte cele mai bune opt jucătoare şi cele mai bune opt perechi de dublu în anul în curs, care se vor întrece pentru premii de peste șase milioane de dolari.

Tot aseară, au jucat în turul secund la simplu Irina-Camelia Begu, locul 61 WTA, care a întâlnit-o pe Roberta Vinci (Italia), cap de serie nr. 28 şi poziţia 30 în clasamentul mondial, și Alexandra Dulgheru, locul 95 WTA, care a dat piept cu Maria Şarapova (Rusia), a cincea favorită a competiţiei şi locul 6 WTA, în timp ce Sorana Cîrstea și Pauline Parmentier (Franţa) au debutat în competiția feminină de dublu împotriva americancelor Tornado Alicia Black și Bernarda Pera.