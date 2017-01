Proces suspendat pînă la soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au admis, ieri, cererea invocată de avocatul lui Constantin Ciprian Lică, de 28 ani, din Mangalia, arestat pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute în cadrul unei societăţi comerciale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, de a trimite dosarul la Curtea Constituţională, pentru soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate. Apărătorul lui Lică a solicitat eliberarea provizorie din arest, sub control judiciar a clientului său, motivînd că prevederile unui articol din Codul de Procedură Penală intră în contradicţie cu un articol din Constituţia României şi cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au deliberat şi au ajuns la concluzia că apărătorul ar putea avea dreptate şi au trimis speţa Curţii Constituţionale (CC) pentru a se pronunţa cu privire la această excepţie. Potrivit procurorilor, Constantin Ciprian Lică şi vărul său, Sorin Puiu Dinu, de 34 ani, ambii din Mangalia, au înfiinţat două firme fantomă, SC „Lică” SRL Mangalia şi SC „Sor Plast Term” SRL 23 August, de care s-au folosit pentru a obţine ilegal sume de bani. În calitate de administrator al SC „Lică” SRL Mangalia, Ciprian Lică a indus în eroare o societate de leasing cu ocazia încheierii unui contact în baza căruia a cumpărat 12 camioane marca „Iveco”, în valoare de aprox. 800.000 de euro, pe care, ulterior, le-a înstrăinat. Pentru a convinge firma să încheie contractul de leasing, Lică a prezentat două contracte de colaborare cu alte două firme, ambele întocmite în fals, din care rezulta că societăţile ar fi preluat cele 12 camioane pentru explotare. Lică a mers mai departe cu escrocheriile şi, pe 4 august 2009, l-a convins pe un amic să preia fictiv, prin cesiune, părţile sociale ale firmei lui din Mangalia, contra sumei de 3.000 de lei, cu scopul de a scăpa de datoria către societatea de leasing. Denunţătorul a realizat ce voia să facă Lică abia în clipa în care i s-a spus să se prezinte la cabinetul unui avocat pentru a semna în fals un proces-verbal de predare primire fictiv a documentelor contabile ale SC „Lică” SRL. Acesta a fost momentul în care amicul a decis să îl denunţe pe Lică la Poliţie, mai ales că pe fir intrase şi vărul acestuia, Sorin Puiu Dinu, care îl ameninţa că o va păţi dacă nu finalizează tranzacţia. Pe 1 septembrie, poliţiştii au organizat flagrantul şi i-au prins pe cei doi în plină acţiune. În plus, conform anchetatorilor, Lică a achiziţionat mai multe bunuri de la două societăţi bucureştene şi a plătit contravaloarea mărfii cu două file cec în valoare de 96.292,95 lei şi 47.459,23 lei, refuzate ulterior la plată pentru că SC „Lică” nu avea disponibil în contul bancar.