Procesele prea lungi, generate de numărul mic de magistraţi

Guvernul a mandatat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să organizeze în acest an, prin Institutul Naţional al Magistraturii (INM), mai multe sesiuni de admitere în magistratură, nu un singur examen pe an. Decizia a fost luată pe baza considerentului că durata prea mare de soluţionare a dosarelor din justiţie, reclamată de Comisia Europeană, este generată de numărul redus de procurori şi judecători. Mandatul a fost acordat CSM printr-un proiect de lege aprobat recent de Executiv. Documentul include un singur articol care prevede că, în anii 2010 şi 2011, concursul de admitere la INM va fi organizat „ori de câte ori este necesar”. Guvernul justifică decizia prin faptul că prevederea actuală, care stabileşte că acest concurs de admitere poate fi organizat anual, nu permite organizarea mai multor sesiuni de admitere în magistratură în cursul unui an calendaristic, deşi în anumite situaţii „temeinic justificate”, precum cea din anul 2010, s-ar impune organizarea unor sesiuni suplimentare de admitere, în funcţie de necesarul de posturi. Anul trecut nu au fost ocupate toate posturile disponibile de auditor în justiţie, la ultima sesiune anuală a examenului de admitere fiind acoperite doar 68 de locuri dintr-un total de 200 posturi finanţate de auditor. În acelaşi timp, la 1 octombrie 2010 erau vacante 418 posturi de judecător şi 492 locuri de procuror. Guvernul arată că supraîncărcarea instanţelor şi a Parchetelor reprezintă o situaţie cu impact negativ asupra calităţii actului de justiţie şi duratei de soluţionare a cauzelor. Această problemă a fost constant menţionată în ultimele rapoarte redactate de către Comisia Europeană (CE) în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare şi este generată de creşterea constantă a numărului de acţiuni adresate instanţelor judecătoreşti, dar şi de numărul mare de posturi vacante în sistem. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Horaţiu Dumbravă, afirmă că, în acest moment, la instanţele din ţară lucrează cu 600 de magistraţi mai puţini decât ar fi necesar, din cauza pensionărilor masive care au avut loc în ultimii doi ani. El a precizat că schemele actuale de personal au fost gândite în 1993, iar CSM, împreună cu puterea executivă şi cea legislativă, va găsi o soluţie pentru mărirea acestora.