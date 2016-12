Procesiune în onoarea Papei Benedict al XVI-lea

Localnicii din Castel Gandolfo îl vor primi, la data de 28 februarie, pe Papa Benedict al XVI-lea cu un rozariu şi o procesiune de torţe, la venirea sa la palatul apostolic unde va fi găzduit după renunţarea sa la pontificat, a declarat parohul localităţii, Pietro Diletti. Papa va părăsi Vaticanul joia viitoare, la ora locală 17.00, la trei ore după ce va semna renunţarea sa la pontificat şi va fi dus cu elicopterul la reşedinţa papală din Castel Gandolfo, aflată la 30 de kilometri sud de Roma. Va rămâne aici timp de două luni, în compania celor doi secretari şi celor patru laice care îl îngrijesc la Vatican, până la terminarea lucrărilor de renovare a mănăstirii în care se va retrage. Cu o oră înainte de venirea lui Benedict al XVI-lea, credincioşii se vor strânge în piaţa din faţa palatului papal, unde vor intona rozariul intercalat cu reflecţii ale cardinalului Joseph Ratzinger în cei aproape opt ani de pontificat. Pietro Diletti a anunţat că speră ca Papa să poată ieşi la balconul palatului apostolic, iar după ce va rosti câteva cuvinte, credincioşii vor aprinde torţele care vor lumina prima noapte a cardinalului Ratzinger după renunţarea la pontificat.

VREMURI NOI, ACEEAŞI OAMENI Pe de altă parte, victimele abuzurilor sexuale comise de preoţi au puţine speranţe de la viitorul Papă, în timp ce controversa privind un cardinal american acuzat că a acoperit acţiunile a zeci de pedofili şi care urmează să participe la alegerea succesorului Papei Benedict al XVI-lea ia amploare. Asociaţia americană Catholics United a lansat o petiţie pentru a-l împiedica pe fostul arhiepiscop de Los Angeles (1985-2011) Roger Mahony, în vârstă de 76 de ani, să participe la Conclav. În urmă cu o lună, cardinalul a fost eliberat din toate funcţiile administrative şi politice, pentru că a acoperit preoţi care au comis abuzuri sexuale asupra copiilor în dioceza sa, în anii \'80. În opinia asociaţiilor victimelor, comportamentul său este exemplul a ceea ce Benedict al XVI-lea nu a reuşit să remedieze în cadrul Bisericii. Susţinătorii lui Benedict al XVI-lea regretă că acesta este diabolizat în scandalul de pedofilie. În opinia lor, a fost primul Papă care a înfruntat real problema, întâlnindu-se cu victimele, încercând să enunţe reguli pentru ca aceste abuzuri să nu se mai producă. O altă iniţiativă a Vaticanului a fost o conferinţă fără precedent, anul trecut, la Universitatea Gregoriană din Roma, care a reunit victimele, episcopi din lumea întreagă şi psihologi. În mai 2011, Sfântul Scaun a cerut ca toate conferinţele episcopale să ia măsuri antipedofilie.

ABUZURI SANCŢIONATE Scandalul preoţilor pedofili a izbucnit cu o primă serie de cazuri în urmă cu peste zece ani, afectând în special SUA. Acesta s-a reaprins în 2010 cu un val de dezvăluiri în Irlanda, Australia, SUA şi Germania, de unde este originar Papa Benedict al XVI-lea. Vaticanul a anunţat recent că a continuat să primească aproximativ 600 de plângeri în fiecare an, pentru cazuri de pedofilie datând din anii \'60, \'70 şi \'80. Potrivit lui Sue Cox şi altor militanţi, mai mulţi cardinali care vor participa la Conclav sunt implicaţi direct sau indirect. În afară de Roger Mahony, ei îl citează pe cardinalul Justin Francis Rigali, de 77 de ani, pensionat de la arhiepiscopia Philadelphiei. Oficial, a părăsit funcţia din cauza vârstei înaintate, dar, potrivit lor, plecarea sa este legată de o serie de abuzuri care au implicat 37 de preoţi ai arhiepiscopiei. Şi cardinalul belgian Godfried Danneels, de 79 de ani, a fost acuzat în urmă cu trei ani după confiscarea, la domiciliul său, a unor documente informatice care dovedeau că ar fi ajutat la ascunderea a sute de cazuri de pedofilie. Cardinalul irlandez Sean Brady, de 73 de ani, liderul Bisericii irlandeze, timp de 16 ani, a prezentat scuze publice în mai 2012, pentru că nu a raportat poliţiei abuzurile comise de un preot pedofil de la dioceza sa, în anii \'70. Asociaţiile victimelor precum Snap cer Bisericii să publice pe internet numele preoţilor care au comis astfel de abuzuri şi să ordone tuturor episcopilor să semnaleze sistematic poliţiei cazurile de abuzuri.

IZOLARE COMPLETĂ Anunţul privind alegerea viitorului Papă va fi făcut, conform tradiţiei, printr-un nor de fum alb deasupra Vaticanului şi nu pe Twitter. Potrivit Catholic News Service, Vaticanul le-a interzis cardinalilor să folosească reţeaua de socializare în timpul conclavului ce va avea loc pentru desemnarea succesorului lui Benedict al XVI-lea, o reuniune care va avea loc cu uşile închise. În baza unor reguli stricte, pe întreaga perioadă a procesului de alegere a Suveranului Pontif, cardinalii locuiesc în interiorul Vaticanului şi nu au voie să aibă niciun contact cu lumea de afară, ceea ce presupune şi privarea de accesul la reţelele de socializare. Din cei 117 cardinali electori, doar despre nouă se ştie că sunt activi pe Twitter. Despre unii dintre ei se spune că ar fi ”papabili”, precum Arhiepiscopul de Milano, cardinalul Angelo Sodano, care are circa 17.000 de adepţi. Arhiepiscopul de New York, cardinalul Timothy Dolan, are 81.000 de adepţi, dar a trimis doar circa 200 de tweet-uri. Papa Benedict al XVI-lea a început şi el, recent, să folosească Twitter, pe @pontifex, strângând repede circa 1,5 milioane de adepţi pe contul său în limba engleză