Procesiune religioasă impresionantă. Pe credincioși nu i-a oprit canicula

10:38:01 / 27 Iulie 2016

Teatru de prost gust !

La o sindrofie dintr-asta , cu sedinta de pupat moaste , cutia s-a rasturnat , iar din ea s-au revarsat niste oase de capra , de porc si de oaie ... Sunt spusele unui doctor de oase , mare specialist ! Ca popii si calugarii fac circ din plimbarea si puparea acestor ramasite penibile , triste , pentru a le iesi argintii necesari traiului imbelsugat , este condamnabil . In codul penal exista infractiunea de inselaciune de care se fac vinovati toti berbecii astia umflati , gata de taiere ... Dar gloata de pupaciosi , chiar nu are nicio vina ? Prostia , chiar nu poate fi incriminata , macar asa , ca o contraventie morala ? Au ramas vietuitorii spatiului mioritic chiar in coada Europei ?