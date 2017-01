Procesul fostului şef al Parchetului Judecătoriei Sibiu, aproape de final

Procesul în care Florin Nicuşor Apostu, fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, este judecat, în stare de arest, de Curtea de Apel Constanţa, pentru infracţiuni de corupţie, se apropie de sfârşit. Instanţa a audiat, ieri, ultimii şase martori, iar la termenul de pe 5 aprilie, avocaţii îşi vor susţine pledoariile de final. În acelaşi dosar sunt judecaţi ofiţerul SRI Tiberiu Narcis Popescu, în stare de arest preventiv, Mihaela Izabela Cârstea, Sebastian Dumitru Cârstea, Ilie Carabulea şi Nicolae Boţa. Patru dintre martorii audiaţi ieri de judecător au susţinut că nu au apelat niciodată la acuzaţi să îi ajute cu problemele legale pe care le aveau. Singurul care a recunoscut că i-a dat o sticlă de coniac lui Apostu a fost Nicolae Ranciu. „Sunt vecin cu Apostu de 20 de ani şi, în ziua în care am mers la Judecătoria Sibiu să mă interesez de un dosar civil în care eram implicat, am urcat şi la biroul lui Apostu, care era în aceeaşi clădire cu instanţa. I-am dat sticla cu coniac pe care o cumpărase pentru mine din prietenie şi pentru că tocmai fusese ziua lui de naştere. A fost un gest amical, fără nicio pretenţie de a pune o vorbă pentru soluţionarea favorabilă a plângerii împotriva unei sancţiuni contravenţionale depusă de mine la instanţă”, a declarat Nicolae Ranciu. Singurul care a recunoscut că i-a dat bani lui Popescu ca să îl ajute să îşi recupereze permisul de conducere a fost Rareş Mihai Bârsan, fratele acuzatei Mihaela Izabela Cârstea. „În ianuarie 2010 am avut un accident rutier şi a fost începută urmărirea penală împotriva mea. Tiberiu Popescu era prieten de familie şi l-am întrebat dacă trebuie să angajez un avocat pentru a mă apăra. Popescu mi-a spus că nu este nevoie de avocat şi s-a oferit să mă ajute să îmi recuperez permisul de conducere. Am plecat în Germania, unde lucrez de mai multă vreme, şi am trimis părinţilor mei 1.000 de euro pentru a-i da lui Popescu. La scurt timp, mi-am primit carnetul de conducere”, a afirmat Bârsan. Instanţa a audiat-o şi pe soţia lui Tiberiu Popescu, Diana Popescu. Ea a spus că ştie de la soţul ei că acesta a primit o sumă de bani de la Sebastian Dumitru Cârstea, însă a susţinut că nu avea habar pentru ce erau acei bani.

• DOSAR STRĂMUTAT • Reamintim că acest dosar a fost strămutat de la Curtea de Apel Sibiu la instanţa constănţeană la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Potrivit anchetatorilor, procurorul Apostu este cercetat pentru opt infracţiuni de luare de mită, două infracţiuni de trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de fals intelectual, două infracţiuni de reţinere sau distrugere de înscrisuri şi pentru favorizarea infractorului, iar ofiţerul SRI Tiberiu Popescu este cercetat pentru trei infracţiuni de dare de mită, complicitate la infracţiunea de reţinere sau distrugere de înscrisuri şi complicitate la infracţiunea de favorizare a infractorului. Cei doi, ajutaţi de Mihaela Izabela Cârstea, Sebastian Dumitru Cârstea, Ilie Carabulea şi Nicolae Boţa, au încălcat de mai multe ori legea penală. În schimbul favorurilor, procurorul şi poliţistul au primit însemnate sume de bani de la complicii lor.