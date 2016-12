Procesul lui „Arinel”, înapoi la Tribunal

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, ca dosarul a şase indivizi acuzaţi de trafic de persoane să fie repus pe rolul Tribunalului Constanţa pentru continuarea judecării, respingînd astfel solicitarea avocaţilor de a restitui cauza la Parchet. În urmă cu cîteva luni, instanţa de fond a admis excepţia invocată de apărători precum că actul de inculpare este lovit de nulitate absolută întrucît, celor şase, le-a fost încălcat dreptul la apărare. Parchetul a atacat însă decizia, cu recurs la Curtea de Apel. Magistraţii au concluzionat că argumentele procurorilor sînt mai solide decît ale avocaţilor, astfel încît au dispus trimiterea dosarului înapoi la Tribunal. Reamintim că Aristocrates Chiriac Gheorghe, zis „Arinel”, Ervin Sali, zis „Maimuţi”, Cătălin Florin Petcu, zis „Brînză” şi Ali Raşid, zis „Aladin” au fost arestaţi în urmă cu un an, iar după cîteva luni au fost eliberaţi. Ei au fost trimişi în judecată alături de Valentina Bătineanu, zisă „Vali”, şi Dacian Gavrilă Dacian, zis „Dop”, toţi pentru trafic de persoane. Reamintim că, iniţial, cei şase au fost anchetaţi de procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa însă, după cîteva luni, cazul a fost preluat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Activitatea de proxenetism a grupului infracţional a fost dovedită cu percheziţiile în „cuiburile” din Constanţa şi cu declaraţiile unora dintre “fetiţe”, care au susţinut că au fost sechestrate şi obligate să se prostitueze. Ele erau duse pe variantă şi păzite pînă agăţau clienţii ori făceau rost de amatori de sex cu ajutorul anunţurilor din ziare. Ofensiva împotriva reţelei de proxeneţi şi prostituate a pornit în dimineaţa zilei de 7 martie 2008, la ora 6.00. Prima percheziţie a avut loc pe strada Bravilor, unde au fost luaţi ca din oală „Arinel” şi „Maimuţi”. În acelaşi apartament au fost depistate şi Ana Maria Z. şi Alice Mihaela G., ambele în vîrstă de 19 ani, care se prostituau sub protecţia celor doi „peşti”. În acelaşi timp, o altă echipă de anchetatori descindea într-un alt apartament de pe b-dul Al. Lăpuşneanu nr. 64, unde l-au găsit pe „Dop”, tînărul de 20 ani acuzat de proxenetism, şi pe „fetiţele” lui, Ionela Luiza M., de 18 ani, şi Anne-Marie Cristina J., de 20 ani. Despre restul grupului, oamenii legii spun că, în toamna lui 2007, Petcu a sechestrat-o pe Ionela Mihai şi pe alte minore, pe care le-a obligat să se prostitueze în folosul lui şi al şefului „Arinel”. Totodată, „Aladin” este acuzat că l-a ajutat pe „Arinel” să obţină bani mulţi de pe urma fetelor, care aveau sub 18 ani la data racolării.