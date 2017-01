Procesul privind agresarea unui poliţist, în impas

Aflat de un an pe rolul Judecătoriei Mangalia, procesul în care doi bărbaţi sunt judecaţi pentru că au bătut un poliţist nu poate fi finalizat de magistraţi, întrucât martorii din rechizitoriu nu se prezintă în instanţă să dea declaraţii. Cu toate că au fost citaţi de nenumărate ori, jandarmii i-au căutat la toate adresele indicate şi judecătorii i-au amendat cu sume considerabile, martorii refuză să se prezinte în faţa instanţei. Unii dintre ei au plecat în Bucureşti şi nimeni nu mai ştie nimic despre locul în care aceştia lucrează, alţii sunt militari la U.M. 01737 Topraisar şi au plecat în misiune în Afganistan... Din aceste motive, procesul bate pasul pe loc, la fiecare termen instanţa fiind nevoită să emită citaţii cu mandate de aducere, sub rezerva sancţionării celor care nu se prezintă la Judecătoria Mangalia. Reamintim că cei acuzaţi de ultraj sunt Viorel Vasilescu, de 29 de ani, din comuna Amzacea, şi fratele lui, Ştefan Vasilescu, de 23 de ani. Conform rechizitoriului, în decembrie 2009, un agent de la postul de poliţie din Topraisar a fost snopit în bătaie în faţa unei discoteci din localitatea constănţeană Moviliţa. Omul legii intervenise pentru a pune capăt unui scandal izbucnit în localul SC Corida SRL. După ce a reuşit să aplaneze conflictul, agentul principal Adrian Liviu Dochia s-a îndreptat spre maşină pentru a pleca spre postul de poliţie din Topraisar. Atunci a fost atacat de Viorel Vasilescu, care i-a reproşat poliţistului că, în urmă cu un an, l-ar fi amendat.

ZECE FOCURI DE ARMĂ Agresiunea a avut loc în plină stradă. Individul s-a apropiat fulgerător de agent şi l-a izbit cu pumnul în figură, doborându-l la pământ. Instantaneu, Viorel Vasilescu şi fratele lui au început să-l lovească pe agent cu picioarele în cap şi în stomac. Un agent de pază care îl însoţea pe agentul principal Dochia a sărit în ajutorul lui, dar cei doi indivizi s-au năpustit asupra lui şi l-au pus repede la pământ. Atacatorii nu s-au oprit, însă, aici. Încă nervos, Viorel Vasilescu s-a urcat la volanul unei maşini şi a încercat să-l calce pe agentul de poliţie, care s-a ferit, însă, în ultimul moment, din calea lui. Adrian Dochia a scos arma din dotare şi a tras nu mai puţin de zece focuri de avertisment în plan vertical, în încercarea de a-i calma pe cei doi fraţi. În cele din urmă, mai mulţi tineri care au ieşit din local după ce au auzit împuşcăturile au reuşit să-i imobilizeze pe cei doi atacatori, care au fost duşi la postul de poliţie din comuna Topraisar pentru audieri. Oamenii legii spun că fraţii Vasilescu au avut nenumărate probleme cu legea. Ei au fost deferiţi justiţiei în libertate.