Procesul uciderii antrenorului Vasile Luban

ÎNTÂMPLĂRI CIUDATE Procesul în care Radu Popescu, tânărul care l-a ucis într-un accident rutier pe antrenorul de fotbal Vasile Luban, de 71 ani, a continuat ieri cu audierea primilor martori. Angajat al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, plutonierul Florin Florea este cel care l-a urmărit şi reţinut pe Radu Popescu la scurt timp de la producerea accidentului în localul în care tânărul se refugiase. „Ieşisem din tura de noapte şi mă deplasam către sediul IJJ Constanţa când am văzut că în staţia de autobuz din dreptul Inspectoratului de Muncă a avut loc un accident provocat de un BMW. M-am oprit şi am văzut un individ care a luat-o la fugă spre strada Decebal. Mai mulţi martori au început să strige: „Prindeţi-l! El este şoferul! A omorât un om!”. Am pornit imediat în urmărirea tânărului. Acesta a încercat să se urce într-un taxi aflat pe strada Decebal, dar şoferul nu a vrut să-l primească în maşină, aşa că tânărul a continuat să alerge către bulevardul Tomis. L-am somat să se oprească, dar a continuat să alerge. A intrat în clubul „Cosmopolitan” şi s-a încuiat într-o toaletă. Împreună cu un bărbat care s-a prezentat ca fiind patronul localului am mers după el şi l-am convins să iasă din cabină. Era în stare de şoc, era panicat. În cele din urmă s-a mai calmat şi l-am escortat către ieşire, unde l-am predat unui echipaj al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Era băut, pentru că emana halenă alcoolică, dar se putea ţine pe picioare şi putea comunica”, a declarat plutonierul Florin Florea. Completul de judecată a aflat de la acelaşi martor detalii despre două situaţii ciudate cu care jandarmul s-a confruntat după accident. Florea a declarat că, la câteva zile de la tragedie, a fost căutat la sediul IJJ Constanţa de un individ care susţinea că e rudă cu victima şi care ar fi intenţionat să îl recompenseze pentru că l-a prins pe suspect. “A vorbit cu şeful meu şi i-a cerut numărul meu de telefon, dar nu m-a contactat până în prezent”, a adăugat Florea. Ulterior, jandarmul a fost abordat la Judecătorie de un bărbat care susţinea că este prieten cu victima şi că ar fi membru al unei asociaţii sportive din Galaţi. “În discuţia purtată, bărbatul s-a dovedit a fi interesat mai mult de inculpat decât de victimă. L-am legitimat şi am aflat că se numeşte Lucian Popescu, are 65 de ani şi este din Constanţa”, a declarat jandarmul.

NU SUNT EU ŞOFERUL Un alt martor audiat ieri a fost un pompier angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea. “Mă aflam în curtea instituţiei când am auzit o bubuitură. Am ieşit în stradă şi am văzut în grădina Inspectoratului Teritorial de Muncă cum ieşea fum dintr-o maşină. Am alergat să acord primul ajutor. Am văzut portiera dreaptă deschisă, dar in interior nu era nimeni. În spatele maşinii am văzut o victimă sprijinită de gardul viu. Avea o lovitură la cap. Am sunat la 112. L-am văzut apoi pe inculpat luând ceva din maşină, după care a luat-o la fugă şi s-a urcat într-un taxi. Oamenii au început să strige: “Opriţi-l! Opriţi-l! Vrea să fugă!”, a declarat Marian Bucur. Martorul George Laurenţiu Croitoru, coleg cu pompierul, le-a spus judecătorilor că l-a văzut şi el pe inculpat cum a luat nişte documente din maşină şi casetofonul detaşabil: “L-am întrebat pe inculpat dacă el este şoferul, dar mi-a răspuns că nu are nicio treabă cu accidentul şi a luat-o la fugă spre staţia de taxiuri”. Ca şi la termenul trecut, Radu Popescu a cerut eliberarea provizorie sub control judiciar, dar solicitarea i-a fost respinsă. O nouă înfăţişare a fost stabilită pe 9 februarie, când vor fi audiaţi alţi martori.

ACUZAŢII Radu Popescu este judecat, în stare de arest preventiv, pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducere sub influenţa stupefiantelor. Conform rechizitoriului, pe 27 noiembrie 2011, în jurul orei 07.00, Vasile Luban, de 71 de ani, antrenor al echipei de fotbal Juniori Săgeata Năvodari, şi-a pierdut viaţa, fiind spulberat din staţia de autobuz de un bolid la volanul căruia se afla un tânăr băut şi sub influenţa stupefiantelor. Radu Popescu conducea un BMW cu numărul CT 88 RRP, pe strada Mircea cel Bătrân, dinspre bulevardul Ferdinand către zona Capitol. Conform procurorilor, tânărul a pierdut controlul direcţiei, maşina a ajuns pe trotuar, l-a spulberat pe Vasile Luban care se afla în staţia de autobuz, în refugiul din PVC, a mai distrus un chioşc cu flori şi o tonetă de ziare. Poliţiştii spun că, imediat după impact, şoferul BMW-ului a coborât din maşină şi a luat-o la fugă, însă a fost prins de un jandarm, în toaleta clubului „Cosmopolitan”, unde se ascunsese.