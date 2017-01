Procesul UCM Reşiţa a început cu o amânare

Procesul în care omul de afaceri libanez Said Baaklini, doi directori din UCM Reşiţa şi un fost director din Administraţia Porturilor Maritime Constanţa au fost trimişi în judecată în legătură cu o returnare de TVA de 60 de milioane de euro a început, ieri, cu o amânare, următorul termen fiind stabilit pentru 30 mai. Omul de afaceri Said Baaklini, Eugen Bogatu, fost director în cadrul Administraţiei Porturilor Maritime, Adrian Preda şi Adrian Chebuţiu, directori în cadrul UCM Reşiţa, trimişi în judecată în legătură cu o returnare de TVA în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, s-au prezentat, ieri, la Judecătoria Sectorului 1, la primul termen al procesului. Dezbaterile în dosar au fost însă amânate pentru că judecătorul investit cu soluţionarea dosarului a lipsit, din motive medicale. DNA a înaintat Tribunalului Bucureşti rechizitoriul întocmit în acest dosar, însă pe 14 februarie, la primul termen, procurorii au solicitat declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1, cerere admisă de instanţă. Baaklini, Chebuţiu, Preda şi Bogatu au fost trimişi în judecată în stare de arest, însă la termenul de verificare a arestării, instanţa a decis că aceştia pot fi cercetaţi în libertate, hotărâre menţinută de Tribunalul Bucureşti, astfel că cei patru au fost eliberaţi la sfârşitul lunii februarie. Potrivit DNA, Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, este acuzat de tentativă de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum şi de asociere în vederea săvârşirii faptei menţionate anterior. Adrian Chebuţiu este acuzat de complicitate la tentativă de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum şi asociere în vederea săvârşirii faptei menţionate anterior. Adrian Coriolan Preda a fost trimis în judecată cu aceleaşi capete de acuzare. Eugen Bogatu a fost trimis în judecată pentru favorizarea infractorului şi intermediere de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.