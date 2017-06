Proconsul cântă la „Aeromania 2017“

Băieții de la Proconsul, a căror muzică îi însoțește pe îndrăgostiți de aproape 20 de ani, cântă, vara aceasta, la Tuzla, în cadrul celui mai mare show aviatic de pe litoral, „Aeromania“. Alături de ei, vor încânta publicul Mihai Mărgineanu cu formația sa și trupa The R.O.C.K., nelipsiți de la acest eveniment. Proconsul este prima trupă din România care a câștigat trofeul „Cerbul de aur”, în 2000, la doar un an de la înființare. În același an a obținut locul al treilea la Festivalul de la Mamaia, la secțiunea „Creație”. De-a lungul anilor, formația a primit foarte multe premii și distincţii: „Cel mai bun grup al anului”, „Cea mai bună piesă a anului” și „Cea mai bună voce masculină a anului”. Printre cele mai cunoscute și apreciate hituri ale trupei se numără: „Cerul”, „Fata cu tatuaj”, „De la Ruși”, „Zbor” și „Pentru tine”.

SPECTACOL AVIATIC, FOLCLOR URBAN ȘI... AC/DC

Alături de Proconsul, va intra pe scena de la hangar-party, amenajată la Tuzla, Mihai Mărgineanu, prezenţă obișnuită și susţinător fervent al „Aeromania“. El ne va reaminti (în caz că a uitat cineva) că „Aviaţia dă senzaţia” și ne va amuza cu melodii vechi inspirate din folclorul urban, atât de apreciate de publicul din România. „Mă iubește femeile”, „Gore din Chitila”, „Jana era croitoreasă” și „Paraschivo” sunt doar câteva dintre cântecele care se vor auzi din nou la „Aeromania 2017“. Fost elev al Școlii de Zbor „Tudor Greceanu” de la Tuzla, Mărgineanu este iremediabil îndrăgostit de aviaţie și, totodată, generosul organizator al concertelor de la „Aeromania“ din ultimii ani. Nu vor lipsi nici cei de la The R.O.C.K., trupa-tribut AC/DC care a fost prezentă și anul trecut la „Aeromania“. Ei vor încinge atmosfera cu hituri celebre, precum „Back In Black”, „Highway to Hell”, „Thunderstruck”, „Hell's Bells”, „You Shook Me All Night Long” sau „TNT”. Pe lângă concertele live, unde accesul publicului este gratuit, „Aeromania“ pregătește o mulțime de surprize, ce includ expoziții de avioane, motoare și mașini retro, dar și zone de relaxare (foodcourt, shopping area etc). De programul acrobatic la limita imposibilului sunt responsabili Jurgis Kairys, Iacării Acrobaţi și Aeroclubul României, alături de prietenii lor.