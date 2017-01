"Proconsul", în concert live la Constanţa

Trupa "Proconsul" va concerta la Constanţa, pe data de 4 noiembrie, în clubul "Phoenix", începînd cu ora 21.30, unde va susţine un recital live. În deschiderea concertului trupei "Proconsul", pe scena clubului constănţean va evolua formaţia "Sinergia" din Italia.

"Proconsul" a debutat în 1999, cu piesa "De la ruşi...", care a devenit în scurt timp un hit. Formaţia s-a remarcat, încă de atunci, prin textul satiric şi timbrul puternic al solistului Bodo, concretizîndu-şi stilul inconfundabil: pop-rock cu influenţe blues/grunge/alternative. "Proconsul" este una dintre cele mai apreciate trupe de rock româneşti. Albumul de debut intitulat "Tatuaj", lansat în noiembrie 2000, a avut consistenţa unui “Best of...“ şi a inclus megahiturile "Fata cu tatuaj", "Barosanu'", "De la ruşi", "Numai una", "Var'vara"şi "Cerul". Hitul "Cerul" a fost unanim votat atît de public, cît şi specialişti drept "piesa românească a anului 2000", fiind numărul 1 în topurile a peste 140 de radiouri din toată ţara. Tot cu această piesă, "Proconsul" a reuşit să cîştige, în anul 2001, trofeul "Cerbul de Aur", fiind prima trupă românească care are în palmares acest mare premiu. În anul 2002 , Karcsi a părăsit formaţia, locul său fiind luat de Florin Barbu, ex "Blazzaj", "Timpuri Noi". Primul concert în noua componenţă a fost pe 1 Martie, la Piteşti. Tot în acelaşi an, albumul "Mi-ai luat inima" primeşte "Discul de aur", datorită celor peste 50.000 unităţi vîndute.

De-a lungul anilor, componenţii trupei au adunat în palmares numeroase premii şi distincţii: "Cel mai bun grup al anului", "Cea mai bună piesă a anului", "Cea mai bună voce masculină a anului", "Cel mai bun basist", dar cel mai preţios trofeu dintre acestea sînt miile de fani pe care îi au alături. Componenţa actuală a trupei este: Bogdan "Bodo" Marin (voce) - unul dintre cei mai buni vocali din România, printre "antecedentele" sale artistice numărîndu-se colaborarea ca solist cu trupele "Asterisc", "Sens", dar şi ca textier, cu trupele "Parlament" şi "Viţa de vie". Dragoş Dincă (chitară, backing vocals) a absolvit Facultatea de Drept, fiind reprezentantul oficial al formaţiei. A colaborat cu Dragoş Alexandru ("Behind The Mirror") şi Ioan Gyuri Pascu ("Mixed Grill"). Robert Anghelescu (clape, backing vocals) s-a apucat de serios de muzică în anul 1993, fiind omul compoziţiilor şi orchestraţiilor. Karoly Visky (bass) a absolvit Academia de Muzică şi a debutat în 1985. A colaborat cu trupele "Hellion", "Monoid", "Trans Expres", "Kappa", dar şi la realizarea operei-rock "Matyas A Verpadon", fiind nominalizat şi premiat drept cel mai bun instrumentist bass la festivaluri muzicale. Vali Petricenko (tobe) a absolvit Conservatorul. A colaborat cu trupa "Eko" şi a susţinut turnee în Rusia, iar în timpul liber este arhitect.