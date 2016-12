Proconsul revine la malul mării

Formaţia autohtonă Proconsul este pregătită pentru o revedere live cu publicul constănţean, care va avea loc peste aproximativ două săptămâni. Bodo&Co. vor susţine un concert pe 22 februarie, de la ora 21.30, în clubul Phoenix din oraş. Biletele se găsesc în vânzare la sediul clubului, la preţul de 50 de lei.

TURNEU LA ÎNCEPUT DE AN Ultimul recital pe care cei de la Proconsul l-au susţinut la Constanţa a avut loc în luna august a anului trecut, în aer liber, în faţa a mii de constănţeni, pe scena turneului Mix Music Evolution. După ce au străbătut ţara în lung şi-n lat, în 2012, cu turneul „Best of Proconsul”, acum artiştii susţin concerte în cadrul tradiţionalului turneu de la început de an. Astfel, înainte să se prezinte în faţa constănţenilor, în primul concert de la mare pe 2013, Proconsul va cânta, vineri la Suceava, sâmbătă, la Bacău şi pe 14 februarie, de Valentine’s Day, în Bucureşti.

DOUĂ DECENII DE MUZICĂ Deşi au început să cânte împreună de la jumătatea anilor ’90, băieţii de la Proconsul au devenit cu adevărat cunoscuţi în 1999, după lansarea single-ului „De la ruşi”. În anul 2001, Proconsul lansează albumul „Mi-ai luat inima”, care a înregistrat un succes enorm cu single-uri ca: „Zbor”, „Mi-ai luat inima”, „Cerul”, „Despre tine” sau „Spune-mi despre noi”. Un an mai târziu, „Mi-ai luat inima” se transformă în... „album de aur”, datorită celor peste 50.000 unităţi vândute. În 2003, apare un alt produs discografic, „Proconsul 10 Poveşti”, iar single-ul „Nu mi-e bine fără tine” beneficiază de un videoclip inedit. În 2011, Bodo a consemnat şi o colaborare mai inedită, cu cei de la B.U.G Mafia, alături de care a înregistrat piesa şi clipul „Cât poţi tu de tare”. Multe premii şi distincţii completează palmaresul trupei, care îşi va etala, spre sfârşitul lunii, la mare, cea mai preţioasă realizare, şi anume, dragostea fanilor.