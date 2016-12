Procuror acuzat de abuz electoral

Un echipaj de jandarmi a descins, ieri dimineaţă, în jurul orei 09,30, în comuna Deleni, pentru a pune în aplicare un mandat de aducere a primarului unităţii administrativ-teriotoriale, Marian Dan, la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Medgidia, într-un caz în care edilul susţine că este martor. Purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, mr. Sorin Trancă, a declarat că mandatul a fost semnat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia, Teodor Niţă, şi că singura sarcină a jandarmilor a fost aceea de a-l însoţi pe primar pînă la sediul Parchetului. Primarul a acuzat faptul că a fost luat de acasă cu mandat de aducere, fără să fi fost citat în prealabil de Parchet în acest caz. Potrivit Codului de Procedură Penală, „o persoană poate fi adusă în faţa organului de procedură penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară, sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că persoana se sustrage de la primirea citaţiei”. Primarul a mai spus că procurorul Teodor Niţă, în timpul audierilor, i-ar fi comunicat că, de fapt, citarea prealabilă s-a făcut pe fax, la Primărie, deşi citarea se face în scris, la domiciliul persoanei citate, prin serviciu poştal, cu confirmare de primire sa prin orice altă modalitate care dă certitudinea celui care a făcut citarea că aceasta a ajuns în posesia persoanei citate. Marian Dan a mai declarat că i-a comunicat procurorului că nu poate petrece mult timp la Parchet, întrucît, în numai o oră şi jumătate, în satul Şipote din comuna pe care o conduce, era programată o amplă manifestare populară, prilejuită de hramul bisericii din localitate şi de inaugurarea unui monument al eroilor căzuţi în al doilea război mondial. La manifestare urmau să participe sute de oameni, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, reprezentanţi ai senatorului Nicolae Moga şi deputatului Cristina Dumitrache, consilieri judeţeni, primari din 18 localităţi şi multe alte personalităţi ale vieţii publice. Primarul susţine că, în timpul discuţiilor, procurorul Niţă i-a spus edilului că face o „politică proastă”. Această afirmaţie l-a determinat pe Marian Dan să considere că întreaga poveste este „o mişcare atent pregătită să strice manifestarea programată cu săptămîni înainte”, menită să mă discrediteze, „din motive politice, în momentul propice: campania electorală”. Dacă, într-adevăr, procurorul a făcut aprecierile menţionate de primar, acest fapt contravine statutului magistraţilor, care prevede că acestora le este cu desăvîrşire interzis „să se subordoneze scopurilor şi doctrinelor politice. Magistraţii sînt obligaţi ca, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice”.

Contactat telefonic la numai cîteva minute de la ridicarea primarului Marian Dan de către jandarmi, Teodor Niţă a declarat că nu ştie nimic despre acest caz, dar s-a oferit să se intereseze. Întrebat dacă ridicarea primarului nu a fost forţată, nefiind vorba despre un criminal, procurorul a răspuns scurt: „Astea-s caraghioslîcuri. Dacă procurorul are un motiv să cheme pe cineva la audieri, el nu aşteaptă campania electorală”. După numai o oră, Niţă a declarat că Parchetul nu are legătură cu ceea ce s-a întîmplat la Deleni, susţinînd că jandarmii l-au luat pe primar pentru probleme administrative. Procurorul Niţă a revenit, aseară, declarînd oficial: „Nu am niciun comentariu de făcut. Nimeni nu trebuie să încalce Legea. Din punctul meu de vedere, în absolut toate cazurile de care se ocupă Parchetul Medgidia se respectă codul de procedură”.