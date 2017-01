Procuror din Caraş-Severin, judecat la Constanţa pentru luare de mită

Dosarul procurorului-şef al Secţiei de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Caraş-Severin, arestat pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, a fost strămutat la Curtea de Apel Constanţa pentru cercetarea judecătorescă. Magistraţii constănţeni l-au audiat ieri pe Viorel Vasile, care nu a recunoscut acuzaţia adusă, susţinînd că totul nu a fost decît o înscenare a Direcţiei Generale Anticorupţie Timişoara (DGA). „Cred că DGA local avea ceva cu mine şi a pus la cale o capcană în care am căzut. La un moment dat, am criticat activitatea DGA şi sînt convins că totul a plecat de acolo, însă nu am nicio probă în acest sens. Probabil că am făcut greşeala de a-l provoca pe unul dintre denunţători, dar nu am vrut să iau mită, eu aveam salariul de 56 de milioane de lei vechi, soţia mea, de 60 de milioane de lei vechi, credeţi că mă pretam la suma de 800 de lei? Am lucrat ca procuror 18 ani, niciun om nu-şi riscă viaţa pentru opt milioane de lei vechi. Am urcat toate treptele ierarhice profesionale, de la procuror simplu, pînă la procuror şef secţie al Parchetului de pe lîngă Tribunalul Caraş Severin, mi-am îndeplinit atribuţiunile de serviciu doar cu calificative foarte bune, soţia mea este profesor universitar, amîndoi aveam salarii foarte mari, cum aş fi putut să-mi pierd onoarea, demnitatea şi funcţia prin aceste activităţi mici şi neînsemnate?”, a afirmat fostul procuror şef în faţa instanţei. El le-a spus judecătorilor că nu a vrut decît să îi lase pe cei doi denunţători să îşi ducă la bun sfîrşit planul de dare de mită pentru a le întocmi dosar penal „deoarece au venit să îmi facă rău”. În finalul declaraţiei, el a spus „că orgoliul m-a adus în această situaţie, de a demonstra ofiţerilor DGA că greşesc trimiţînd la mine persoane care să mă mituiască”.

Potrivit actului de inculpare întocmit de procurorii DNA, la data de 23 noiembrie 2008, Viorel Vasile i-a cerut denunţătorului suma de 1.200 lei pentru a dispune o soluţie favorabilă în cauza în care acesta era cercetat pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice. A doua zi, pe 24 noiembrie 2008, procurorul a fost prins in flagrant, în biroul său, în timp ce primea de la denunţător suma de 800 lei. Din cercetări a mai rezultat că, în aceeaşi zi, Viorel Vasile primise foloase necuvenite, cîteva kg de ciuperci şi un miel tăiat, de la o altă persoană pe care o cerceta penal şi care voia să scape de acuzaţii. Vasile a fost reţinut imediat, iar Consiliul Superior al Magistraturii a încuviinţat arestarea preventivă a acestuia. Pe 25 noiembrie 2008, Curtea de Apel Timişoara a emis mandat de arestare pentru 29 de zile, însă, după ce a fost trimis în judecată, el a cerut strămutarea procesului. Pe 10 februarie anul acesta, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus ca instanţa superioară din Constanţa să fie cea care îl judecă pe procurorul şef Viorel Vasile.