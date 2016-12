Procurori constănţeni pensionaţi

Procurorul Tănase Bajdechi, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa, s-a pensionat. Ieri, preşedintele României a semnat decretul de eliberare din funcţie a lui Bajdechi, ca urmare a pensionării, cerere pe care magistratul a depus-o începând cu 1 august. Tănase Bajdechi are 30 de ani de activitate în domeniul justiţiei, din care 18 ani a fost procuror. „Cea mai frumoasă şi fascinantă perioadă din viaţa mea a fost cea în care am ocupat postul de criminalist şef la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Mi-a plăcut cel mai mult, pentru că am avut câteva cazuri dificile rezolvate”, a declarat Tănase Bajdechi. În perioada 1995-1998, el a fost prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. „Mă mândresc cu această funcţie pentru că, atunci, am fost pe primul loc, pe ţară, la numărul recursurilor şi apelurilor soluţionate favorabil de către instanţă”, a mai spus procurorul. Tănase Bajdechi a afirmat că nu ar fi ieşit la pensie dacă nu era nesiguranţa legislativă, care l-a forţat să părăsească sistemul. Alături de decretul pentru eliberarea sa din funcţie, preşedintele României l-a semnat şi pe cel al procurorului Ioan Bălu, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, care, de asemenea, s-a pensionat.