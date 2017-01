Procurorii au clasat un dosar al lui Mircea Băsescu

Mircea Băsescu a scăpat de dosarul în care era acuzat că, împreună cu doi procurori constănțeni, a fabricat probe pentru a putea susține apoi că este șantajat. Procurorii Parchetului General au decis, potrivit unei adrese remise ca urmare a unei solicitări a postului România TV, că denunţul făcut de mai mulţi membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, împotriva procurorilor şi a lui Mircea Băsescu este nefondat. Familia lui Bercea Mondial l-a acuzat pe Mircea Băsescu că a complotat cu anchetatorii şi că a formulat o plângere pentru şantaj ca să nu fie nevoit să restituie banii ce i-ar fi fost daţi pentru a-l scoate pe Bercea din pușcărie. În documentul semnat de procuror-şef birou Ramona Bulcu şi remis România TV se arată că "dosarul a fost soluţionat prin ordonanţă de clasare". Decizia poate fi contestată în instanţă de familia lui Bercea Mondial. Florin Anghel, fiul lui Sandu Anghel, susţine că i-a dat lui Mircea Băsescu, prin intermediarul Marian Căpăţână, suma de 250.000 de dolari pentru a-i scoate tatăl din spatele gratiilor. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, familia Bercea a cerut banii înapoi, dar, chemaţi la Constanţa de Mircea Băsescu, s-au trezit în mijlocul unui flagrant de şantaj organizat cu ajutorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

ACUZAȚII LA ADRESA PROCURORILOR Cei doi procurori constănțeni față de care rudele lui Bercea au depus, de asemenea, reclamații sunt Andrei Bodean și Teodor Niță. Aceștia erau acuzați de membrii clanului de la Drăgănești-Olt de favorizarea infractorului, abuz în serviciu și represiune nedreaptă. Avocatul Pavel Abraham, apărătorul familiei Anghel, spunea, în vara anului trecut, că cei doi magistrați au fost implicați în dosarul în care rudele interlopului oltean au fost cercetate și, ulterior, trimise în judecată pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. „Noi am avut probe pentru că am lucrat cu materialul clientului. În sensul că în încheierea Tribunalului Constanţa se arată că procurorul de caz (n.r. - Andrei Bodean) a greşit şi nu şi-a verificat competenţa, cerând interceptări la o instanţă inferioară. Acestea sunt încălcări grave ale legii", a declarat Pavel Abraham, pentru ziarul "Ring". Contactată telefonic de reporterii "Telegraf", Izaura Anghel a precizat la acea dată care erau acuzațiile aduse celor doi magistrați constănțeni. „Procurorul Niță este vinovat că a redeschis dosarul în care noi am fost reclamați de Mircea Băsescu și în care primisem neînceperea urmăririi penale, pentru că nu au fost probe împotriva noastră. Pe procurorul Bodean îl acuzăm că ne-a făcut dosarul de șantaj și flagrantul, fără a avea dovezi incriminatoare la adresa noastră. Flagrantul nu dovedește că l-am șantajat pe Mircea Băsescu, ci doar că am primit de la el banii pe care ni-i datora”, spunea atunci Izaura Anghel.