Procurorii au deschis dosar penal în cazul înregistrării cu Băsescu despre ICA

Procurorii de la Parchetul General au deschis un dosar penal după ce postul România TV a difuzat o înregistrare în care Traian Băsescu vorbește despre informații pe care le-ar fi primit în legătură cu dosarul ICA, în care a fost condamnat Dan Voiculescu.

"Ca urmare a vehiculării în mass media a unor informaţii privind posibile imixtiuni în actul de justiţie, astfel cum a rezultat dintr-o înregistrare făcută publică de fostul deputat Sebastian Ghiţă în care este redat un dialog între fostul preşedinte al României Traian Băsescu şi o altă persoană,(...) în cursul zilei de astăzi, 4 ianuarie 2016, la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informaţiilor făcute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul România TV. În această înregistrare, Traian Băsescu relata despre informaţiile pe care le primea în legătură cu cauze judiciare aflate în curs de soluţionare", transmite Parchetul General.

Sebastian Ghiță a prezentat o înregistrare în care interlocutor este fostul preşedinte Traian Băsescu care spune că ştie cum a fost condamnat Dan Voiculescu şi cum era aranjată mutarea Cameliei Bogdan în locul magistratului Mustaţă.

În înregistrarea difuzată de România TV, Sebastian Ghiță a declarat că "sunt multe persoane cărora în acești 10 ani li s-au făcut mari nedreptăți. Cazurile pe care le cunosc îndeaproape cu amănunte și știu cât de nedrept, incorect au fost aranjate și măsluite sunt cel al lui Adrian Năstase, al lui Şereș, felul în care lui Geoană i s-au furat alegerile, felul în care au fost păcăliți milioane de români la suspendarea lui Băsescu, felul în care a fost deturnată voința Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan și judecatorul Mustață, felul in care s-a măsluit dosarul Voiculescu-Bendei, felul în care s-a aranjat dosarul Sârbu pe adresa secretă a lui Florian Coldea".

Fostul deputat afirma că ştie felul în care s-a măsluit dosarul Pescariu-Stelian Gheorghe-Microsoft și cazul fostului ofițer SRI Daniel Dragomir și legătura sa cu firma de PR a SRI și a Mihaelei Nicola.

"Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultați-l pe fostul președinte Traian Băsescu ce povesteste despre întâmplările din biroul său pe care le-a înregistrat, întâmplări desfășurate în prezența lui Florian Coldea, Kovesi, Cameliei Bogdan. Dacă asta vi se pare justiție atunci nu mai am ce spune”, a declarat Sebastian Ghiță. Ulterior, postul România Tv a prezentat o înregistrare în care interlocutor este prezentat fostul președinte Traian Băsescu.

Discuţie Interlocutor - Traian Băsescu

"Şi aveţi înregistrări cu toţi?

Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?

Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?

Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.

Probleme cu dosarul Voiculescu?

Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.

Sunteţi supărat pe ei.

Băsescu: Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!""

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, pentru Mediafax, că nu neagă înregistrarea difuzată de Sebastian Ghiţă, dar aceasta este „editată”, afirmând că din punctul său de vedere Dan Voiculescu a fost judecat corect, dar dosarul nu a fost complet investigat.

„(Sebastian Ghiţă-n.r.) afirmă gratuit. În primul rând, nu neg înregistrarea. În al doilea rând, este o înregistrare editată în care sunt scoase din context foarte multe lucruri. În al treilea rând, eu spun lucrurile acestea peste tot. Le-am spus într-un fel sau altul şi la televiziuni, le spun şi în discuţii cu oamenii pentru a-i face să înţeleagă că s-a ajuns prea departe cu puterea discreţionară a doi oameni, unul de numeşte Coldea şi altul se numeşte Kovesi”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, pentru Mediafax, solicitat să comenteze înregistrarea publicată de România TV.

Traian Băsescu a declarat că Dan Voiculescu a fost judecat corect, însă, dosarul nu a fost complet investigat. „Dacă mă întrebaţi pe mine, Voiculescu a fost judecat corect. Despre Adrian Sârbu nu ştiu nimic. Sigur, dosarul lui Voiculescu nu a fost complet investigat”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu a mai spus că Sebastian Ghiţă „este un om care încearcă să se apare în felul acesta”. Întrebat dacă acest demers îl va ajuta pe Sebastian Ghiţă, Băsescu a răspuns: „Sincer, nu cred”.

Ulterior, fostul președinte a menționat pe pagina sa de Facebook că înregistrările au fost făcute în cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016 și că nu s-a întâlnit niciodată cu judecătoarea Camelia Bogdan. "Implicit, nici nu am discutat cu domnia sa dosarul Voiculescu. Afirmaţiile mele sunt legate de informaţii primite de la structurile specializate şi nu de la procurori sau judecători, cu care nu am discutat niciodată dosarul ICA (Voiculescu). Încă înainte de terminarea mandatului şi, în mod deosebit, după terminarea acestuia, am vorbit frecvent în spaţiul public, dar şi în întâlniri private, exemplificând ceea ce eu consideram a fi abuzuri cu elemente din dosare pe care le cunoşteam. În acelaşi timp, am vorbit, ori de câte ori am avut ocazia, despre nevoia punerii sub control real de către Parlament a activităţii serviciilor de informaţii, şi, în mod deosebit, a SRI", a mai scris Traian Băsescu.

Judecătorul Camelia Bogdan, președintele completului de judecată care a decis condamnarea lui Dan Voiculescu la zece ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), a declarat pentru MEDIAFAX că nu a fost dorința ei să judece cauza respectivă, dosarul fiindu-i repartizat. Magistratul a precizat că nu a existat nicio întâlnire cu șeful statului de la acea vreme.

"Oricine spune să vină cu dovezi. Nu am fost niciodată la dumnealui în birou. La Cotroceni am fost la numire și când a venit vicepreședintele Joe Biden, am primit o invitație de la Ambasada SUA. Nu l-am văzut pe președintele Băsescu dar nu cred că a spus el, ce-i drept. Eu cred că înregistrarea este trucată. Noi ca judecători, dacă pronunțăm o sentință fără să avem probe, riscăm 10 ani de închisoare, pe infracțiunea de represiune nedreaptă. (...)Nimeni nu știa, nici eu, nici colegul. Nici nu vorbisem de cuantumul din sentință. Criteriile erau stabilite între noi și ține de secretul deliberării. Nu știu cum se putea ști. În general, pedepsele pentru spălări de bani, pentru infracțiuni economice, sunt destul de proporționate, cum sunt în legislație și era normal să ne îndreptăm spre o soluție care să satisfacă atât scopul preventiv cât și scopul legislativ al pedepsei. Aceste aspecte țin de secretul deliberării. Nimeni nu avea cum să știe până când am scos minuta, până în ultimul moment, ce pedepse vom da. Acestea sunt pure speculații. Dar, da, eu tot timpul sunt pentru infracțiunile de spălări de bani, pentru astfel de prejudicii să se aplice pedepsele orientate mai spre maxim. Pedeapsa a fost motivată în decizia noastră. Este nedrept să se speculeze de orice politician ce va faceun judecător în dosar. O să cer și CSM ului și CNA să adopte poziții", a mai spus magistratul.