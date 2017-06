Procurorii cer închisoare cu executare pentru un fost ministru al Energiei

Procurorii DNA au cerut marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea fostului ministru al Energiei Constantin Niţă la închisoare cu executare, în dosarul în care acesta este judecat pentru trafic de influenţă. La ultimul termen al procesului desfăşurat marţi, procurorul de şedinţă a cerut condamnarea lui Constantin Niţă pentru trafic de influenţă la o pedeapsa medie, cu executare.

Totodată, anchetatorii au mai solicitat confiscarea de la Constantin Niţă a sumelor de 303.000 lei şi 30.000 de euro, menţinerea sechestrului asigurator, precum şi a cauţiunii de 150.000 de lei. În ultimul cuvânt în faţa instanţei, fostul ministru şi-a susţinut nevinovăţia şi a negat că ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, cel care l-a denunţat la DNA. ''Sunt extrem de dezamăgit de propunerea parchetului. Regret că sunt într-o asemenea situaţie. Nu i-am pretins niciodată lui Urdăreanu nimic - bani sau altceva. Nu i-am propus nimic şi nu am participat la semnarea vreunui contract. Nu am luat niciun ban. (...) Vă spun că nu îmi însuşesc nicio afirmaţie a parchetului. Am cunoscut sute de oameni de afaceri, am condus colective mari de oameni. Sunt profund marcat de această cerere a parchetului. (...) Nu am făcut aceste fapte'', a spus Constantin Niţă, în faţa judecătorilor. Sentinţa în acest caz se va da pe 23 mai.

Constantin Niţă a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, el fiind acuzat că, în cursul anului 2013, i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de UTI cu Primăria Iaşi. Potrivit DNA, Constantin Niţă ar fi intermediat o întâlnire între Tiberiu Urdăreanu şi fostul primar Gheorghe Nichita, în schimbul unui comision de 5% din valoarea contractului. Banii din comision urmau să-i fie remişi lui Niţă în două forme - parţial în numerar şi parţial printr-un contract de consultanţă fictiv, încheiat cu o persoană de încredere din anturajul fostului ministru. ''În consecinţă, la data de 21 iulie 2013, Niţă Constantin a primit 30.000 euro de la omul de afaceri, în incinta unui restaurant libanez, dintr-un hotel din Bucureşti. De asemenea, la solicitarea lui Niţă Constantin, a fost contactată persoana de încredere a acestuia, care a propus încheierea unui contract de consultanţă cu o anumită firmă, la preţul de 5.000 euro + TVA/lună, care a şi fost semnat la data de 2 mai 2013. În baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, în fapt, prestate de firmă), reprezentanţii omului de afaceri au remis firmei indicate de Niţă Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totală de 303.118 lei, în tranşe lunare, în perioada mai 2013 - iunie 2014'', mai spun procurorii, potrivit Agerpres.

Conform DNA, Niţă a primit două tranşe, de 30.000 euro, respectiv 303.118 lei, bani folosiţi, în mare parte, pentru diverse cheltuieli ale partidului din care făcea parte.