Procurorii cer instanței control judiciar pentru Olguța Vasilescu

Procurorii anticorupție au solicitat Tribunalului București instituirea controlului judiciar în cazul Liei Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, în dosarul în care a fost trimisă în judecată pentru de luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei și spălare de bani.

Procurorii au solicitat instanței ca edilul să nu se apropie de anumite persoane desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect.

"În intervalul de timp consecutiv înregistrării cauzei pe rolul instanței și după primirea actului de sesizare, inculpata Vasilescu Lia Olguța a postat selectiv, pe pagina sa dintr-o reţea de socializare, acte din dosarul de urmărire penală, apoi i-a invitat pe simpatizanții săi să facă aprecieri asupra probelor. Această acţiune a inculpatei a generat în mass-media, în perioada 30.07.2016 – 31.07.2016, ample reacţii în legătură cu postările efectuate. În concret, inculpata a încercat discreditarea martorului denunțător, publicând o fotografie a acestuia și formulând comentarii în legătură cu credibilitatea afirmațiilor acestuia. Ca urmare, martorul a fost jignit sau amenințat cu moartea de sute de persoane care au postat pe pagina de socializare a inculpatei Vasilescu Lia Olguța. În aparență aceasta a intervenit în discuții cerând decență, dar tot inculpata i-a incitat pe cei care comentau", susțin procurorii anticorupție într-un comunicat de presă.

Lia Olguța Vasilescu ar fi sugerat că va face publice date despre oamenii de afaceri care ar fi denunțat-o, susține DNA, explicând că "începând cu 30.07.2016, inculpata s-a plasat în spațiul public virtual și, în acest cadru, diferit de cel legal processal, într-un mod agresiv ca limbaj, și-a făcut apărări, a invocat excepții și cereri".

Solicitarea privind măsura preventivă vine după ce Lia Olguța Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook transcriptul unei înregistrări de la dosarul în care este judecată, în care apare denunţătorul Petru Becheru.

Petre Becheru a mers vineri la DNA, susținând că i s-ar fi oferit mită pentru a își retrage denunțul.

"Am venit astăzi la DNA deoarece un subordonat al doamnei Lia Olguţa Vasilescu a încercat să mă mituiască, pentru a îmi retrage declaraţia din dosar, pentru a retrage probele, scopul fiind ca doamna primar să scape de acuzaţiile care i se aduc. În opinia mea, este inadmisibil ca un primar de municipiu să folosească instituţiile din subordine pentru a face presiuni asupra denunţătorilor şi promisiuni de a fi recompensaţi, în condiţiile în care dânsa pe Facebook îi atacă. Din acest motiv, eu, preşedintele Asociaţiei Romarta solicit demisia doamnei Lia Olguţa Vasilescu din funcţia de primar pentru a nu mai influenţa ancheta", a declarat Petru Becheru

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a fost trimisă la data de 19 iulie în judecată de procurorii anticorupţie sub acuzaţiile de luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi spălare de bani. Alături de edilul din Craiova au fost trimişi în în judecată Radu Cosmin Preda, la data faptelor administratorul public al Craiovei, fiind acuzat de complicitate la luare de mită şi spălare de bani, şi Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociaţii non profit, sub acuzaţia de complicitate la luare de mită şi spălare de bani.

"În cursul anului 2012, cu prilejul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, mai mulţi oameni de afaceri au fost determinaţi de candidatul Vasilescu Lia Olguţa, personal sau prin intermediul unor persoane din echipa de campanie, să efectueze diverse sponsorizări. În scopul obţinerii acestor foloase, inculpata s-a folosit de influenţa pe care o avea asupra oamenilor de afaceri, în calitatea sa de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic", susțin procurorii.

DNA precizează că în anul 2014 Lia Olguţa Vasilescu ar fi cerut şi primit de la mai mulţi oameni de afaceri care avea în derulare contracte cu Primăria Craiova suma de 568.291,37, respectivii afacerişti acceptând "solicitările formulate de inculpata Vasilescu Lia Olguţa în considerarea atribuţiilor pe care aceasta le avea în calitate de primar, pentru a nu întâmpina din partea edilului dificultăţi în buna desfăşurare a contractelor, în efectuarea plăţilor şi în recepţionarea lucrărilor", arată parchetul.