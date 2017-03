Procurorii cer pedeapsa maximă pentru Elena Udrea în dosarul Gala Bute

La termenul de miercuri de la Înalta Curte de Casație și Justiție al dosarului "Gala Bute", procurorii anticorupție au cerut pedeapsă cu închisoare orientată spre limita maximă pentru fostul ministru al Turismului, Elena Udrea. Tot închisoare au cerut precum și pentru fostul ministru Ion Ariton, dar și pentru fostul președinte al Federației de Box, Rudel Obreja, Tudor Breazu și fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu. În ceea ce-l privește pe Gheorghe Nastasia, fostul secretar general în MDRT, Ana Maria Topoliceanu și Dragoș Botoroagă, care au făcut cu toții acord de recunoaștere a vinovăției, procurorii au cerut ca pedepsele să fie reduse cu o treime. Apărătorul Elenei Udrea a argumentat în fața instanței supreme că fapta de tentativă de folosire de documente false nu e prevăzută în Codul Penal, iar celelalte fapte, respectiv luare de mită și abuz în serviciu, nu există, precizând că nu există niciun fel de temei pentru cele susținute de procurori. "Nu am emoţii pentru astăzi. Se cer pedepsele, se cere şi achitarea. Mă aştept ca în acest dosar să fiu achitată. Nu cred că se pot da condamnari pentru denunţuri mincinoase neprobate timp de doi ani în instanţă", a declarat Elena Udrea înaintea şedinţei de judecată. Şi Rudel Obreja, fostul şef al Federaţiei Române de Box, anunțase că va cere achitarea. "Nu am nicio emoţie. Eu am boxat 230 de meciuri şsi am avut o mie şi ceva de meciuri neoficiale acolo, însă aveam adversarul în faţă, ştiam cu cine ne luptam şi arbitrul arbitra. Aici nu avem nici adversarul în faţă şi ne luptam şi cu arbitrul. Mie KO nu o să îmi dea nimeni niciodată în viaţă pentru că am fost înzestrat şi cred în Dumnezeu, înzestrat de Dumnezeu cu o putere de a duce toate lucrurile pe care viaţa ni le oferă. Meciul vieţii este viaţa însăşi şi lucrurile bune pe care le faci în viaţă", a declarat Rudel Obreja. Fostul şef al Federaţiei Române de Box susţine că şi-a pierdut încrederea în judecători."Pentru că vedeţi foarte bine ce se întâmplă în ţara asta, vedeţi foarte bine care este sistemul care guvenează aceasta tara. Din păcate, nu e la Piaţa Victoriei, ci prin alte părţi şi a făcut ce a făcut din ţara asta cu instrumente care nu sunt la îndemână. Vă spuneam că sunt obişnuit să lupt cu adversarul faţă în faţă, or adversarul ăsta nu îl vede nimeni, îl ştiu prea puţini şi umblă şi cu lovituri perverse. Adversarul e sistemul ăsta care a fost construit de nişte oameni", a spus Obreja. La termenul anterior, avocatul Elenei Udrea a depus la dosar un raport de expertiză judiciară psiho-legală cu privire la comportamentul simulat, din care ar trebui să reiasă profilul de personalitate al Elenei Udrea, atitudinea ei în fața instanței, dar care poate pune la îndoială declarațiile făcute de celelalte persoane implicate în dosar împotriva fostului ministru al Turismului. Raportul a fost finalizat în luna decembrie a anului 2016, potrivit avocatului. Magistrații au încuviințat depunerea la dosar a raportului de expertiză judiciară în materie psiho-legală.

La data de 21 aprilie 2015, Elena Udrea a fost trimisă în judecată, în dosarul "Gala Bute", în care este acuzată de abuz în serviciu în legătură cu organizarea evenimentului omonim de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi respectiv de luare de mită în legătură cu finanţarea de către acelaşi minister a mai multor contracte. Alături de Udrea, au fost trimişi în judecată fostul ministru Ion Ariton, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, fostul secretar general în MDRT Gheorghe Nastasia, fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii Ana Maria Topoliceanu şi Dragoş Botoroagă.