Procurorii DNA contestă până și expertizele comandate de instanță

11:18:11 / 03 Septembrie 2014

Profesorii universitari am putea spune ca au salarii imense datorita statului, pt ca li se permite universitatilor sa primeasca pe locuri cu taxa sute chiar de studenti ani de an, bani care merg in salariile acestor asa zis analisti ?!

Cum de sunt adusi pe unele tv din c_ta asa zisi analisti ( profesori universitari) care nici macar din curiozitate nu asculta si spusele altor posturi de tv ? Chiar mai exista persoane care sa nu stie ca DD nu a lucrat nici macar o zi la stat, numai in particular, nu a luat un leu de la bugetul tarii, si totusi se trezesc tot felul de pers. sa se intrebe de unde are el rollsul, iahtul, etc. Din salariile patronilor la care a lucrat, si apoi din propriile lui firme !!!! A infiintat ziare, a avut licenta pt. posturile LUI de tv, platite din publicitatea pe care o dadeau patronii ( de multe ori conditionata de faptul sa nu se dea si sa nu se vorbeasca de politica si economie - ci doar de crime, inmormantari, elodii, subiecte care acum le-au preluat la greu celelalte tv). Garda le purica cu saptamanile toate documentele si ajunsesera sa fie mai multi comisari in post decat angajati. Apropo, aproape toti angajatii de azi ai celorlalte tv au inceput la otv. Si ziaristii importanti tot la ziarele la care a fost el director au inceput. Toti il copiaza, si apoi toti se dau originali, se dezic de otv, de DD.