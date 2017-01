Procurorii DNA i-au prezentat învinuirile lui Miron Mitrea

Fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, a ajuns, ieri dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). După doar 15 minute de discuţii cu procurorii anticorupţie, Mitrea a declarat presei că i s-au prezentat învinuirile: \"A mai început o dată dosarul din 2006. Este vorba de dosarul în care eram învinuit. Acesta s-a redeschis\". Mitrea a adăugat că este vorba \"tot de povestea cu casa (din strada Muzeul Zambaccian - n.r.)”, cunoscută deja. Întrebat de jurnalişti în legătură cu învinuirile care i se aduc în această cauză, Mitrea a răspuns că este vorba despre \"luare de mită\": \"M-am dus, mi s-a spus că am fost pus sub învinuire, le-am dat o declaraţie în care am spus că sînt nevinovat, am semnat şi am încheiat povestea\". Reamintim că, în septembrie 2007, DNA a cerut Preşedinţiei avizul pentru declanşarea urmăririi penale împotriva lui Miron Mitrea, fost ministru al Transporturilor. Şeful DNA, Daniel Morar, a solicitat preşedintelui Băsescu să-şi dea avizul pentru a se putea declanşa urmărirea penală a lui Miron Mitrea în legătură cu acelaşi dosar în care mai este cercetat şi fostul premier Adrian Năstase.