Procurorii Niță și Bodean, reclamați pentru abuz

Epopeea uriașului scandal Bercea-Băsescu este departe de a se termina. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au întocmit un nou dosar penal, după ce familia lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a depus plângeri împotriva a doi procurori constănțeni. Este vorba despre Andrei Bodean, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța, și Teodor Niță, de la Parchetul Tribunalului Constanța, care sunt acuzați de favorizarea infractorului, abuz în serviciu și represiune nedreaptă. Avocatul Pavel Abraham, apărătorul familiei Anghel, spune că cei doi magistrați au fost implicați în dosarul în care rudele interlopului oltean au fost cercetate și, ulterior, trimise în judecată pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. „Noi am avut probe pentru că am lucrat cu materialul clientului. În sensul că în încheierea Tribunalului Constanţa se arată că procurorul de caz (n.r. - Andrei Bodean) a greşit şi nu şi-a verificat competenţa, cerând interceptări la o instanţă inferioară. Acestea sunt încălcări grave ale legii", a declarat Pavel Abraham, pentru ziarul "Ring". Contactată telefonic de reporterii "Telegraf", Izaura Anghel a precizat care sunt acuzațiile aduse celor doi magistrați constănțeni. „Procurorul Niță este vinovat că a redeschis dosarul în care noi am fost reclamați de Mircea Băsescu și în care primisem neînceperea urmăririi penale, pentru că nu au fost probe împotriva noastră. Pe procurorul Bodean îl acuzăm că ne-a făcut dosarul de șantaj și flagrantul, fără a avea dovezi incriminatoare la adresa noastră. Flagrantul nu dovedește că l-am șantajat pe Mircea Băsescu, ci doar că am primit de la el banii pe care ni-i datora”, a declarat Izaura Anghel, pentru "Telegraf".

COMPLICEA SOȚULUI? Pavel Abraham a adăugat că în acest dosar a fost deja audiat fiul lui Bercea, Florin Anghel, zis Băsică, și urmează să dea declarații și soția lui Mircea Băsescu, Doina Băsescu. Conform avocatului, aceasta ar fi fost de față când Băsică îi cerea lui Mircea Băsescu să-i înapoieze cei 600.000 de euro plătiți pentru eliberarea din pușcărie a lui Bercea Mondial. „Florin spune că i-a zis și ei, iar aceasta i-ar fi spus: „Lasă, finule, că se descurcă și rezolvă, și vă ajută!”. Mircea Băsescu știa că este supravegheat și încerca să-l determine pe Băsică să declare că i-a dat banii împrumut. Și că să se descurce el cu Căpățână. Iar Băsică i-a spus lui Mircea Băsescu: „Nu, cu dumneata!”. La aceste discuții a asistat și soția lui Mircea Băsescu”, a mai susținut Pavel Abraham. Întrebat dacă Doina Băsescu ar putea fi pusă sub acuzare pentru complicitate la trafic de influență, Pavel Abraham a afirmat că, „într-un context dat, se poate orice. Dacă era altcineva, probabil zicea că este complicitate. Nu știu care este situația și nu aș vrea să scoatem un astfel de zvon pe piață, pentru că nu este normal”, a precizat avocatul familiei lui Bercea.

PROBE ACCEPTATE Procurorul care instrumentează acest dosar ar fi aprobat toate cererile formulate de Pavel Abraham. Printre ele s-ar număra și audierea președintelui Traian Băsescu, dar momentan nu se știe dacă acesta va fi chemat la Parchet. „Nu eu fac ancheta. Ancheta o face Parchetul. Eu doar prezint probe. În rest, eu nu fac investigații. Eu am solicitat să fie audiați Mircea Băsescu, doamna Băsescu (n.r. - Doina Basescu), Căpățână și alte persoane. Sunt mai mulți. Vor fi și conduceri în teren, sunt mai multe lucruri solicitate de noi și procurorul de caz a dat o ordonanță și ne-a aprobat tot ce am cerut noi. După părerea mea, procurorul a procedat corect”, a mai declarat Abraham.