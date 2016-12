Procurorii PICCJ au ridicat documente de la Primăria Sectorului 4 și de la ITM

Procurorii de la Parchetul instanței supreme au ridicat, duminică, mai multe documente de la Primăria Sectorului 4 și de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), în cazul incendiului izbucnit în clubul „Colectiv“, soldat cu decesul a 30 de persoane și rănirea altor aproximativ 200, spun surse judiciare. Surse judiciare au declarat că procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție (PICCJ) au ridicat, în cursul zilei, de la Primăria Sectorului 4 și de la ITM, documente necesare anchetei făcute în cazul incendiului din clubul „Colectiv“. Astfel, de la ITM au fost ridicate documente privind formele de angajare ale salariaților de la clubul „Colectiv“, iar de la Primărie, documente privind autorizarea funcționării clubului.

Parchetul instanței supreme arăta, într-un comunicat, că poliţiştii bucureşteni ridică documente ”apreciate ca fiind utile soluționării cauzei” de la sediile mai multor instituții publice şi private, fără să precizeze numele instituțiilor. Totodată, în comunicat se arăta că la sediul Poliției Capitalei, sub coordonarea procurorilor, polițiștii criminalişti continuă audierile de martori.

Ancheta în cazul incendiului din clubul „Colectiv“ este făcută de Parchetul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, după ce procurorul general a dispus, sâmbătă, preluarea cercetărilor de la Parchetul Tribunalului Bucureşti. Procurorul general Tiberiu Nițu a declarat, sâmbătă, că ancheta este pentru omor calificat, pentru care "pedeapsa este foarte mare". ”Vorbim despre o începere de urmărire penală cu privire la faptă. În momentul în care se va putea dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la o persoană se vor stabili toate elementele, inclusiv poziția subiectivă a acelor persoane cu privire la care se va dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale și se va stabili forma de vinovăție. Nu vreau să spun de pe acum că va fi cineva acuzat de omor calificat sau ucidere din culpă”, a spus Nițu.

Primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, declara, sâmbătă, că nu are ce să-şi reproşeze şi că, din punctul de vedere al Primăriei, clubul „Colectiv“ a funcţionat legal, controalele inspectorilor săi desfăşurându-se înainte de ora 16.30, în cadrul programului de lucru, nu seara şi noaptea, când clubul are activitate. "Avem la dosar toate actele, am îndeplinit toate normele legale de eliberare a acordului de funcționare (...) Legea Poliției Locale spune că pentru eliberarea acordului de funcționare trebuie să avem acordul locatarului, contractul de închiriere, titlul de proprietate, datele de identificare de la Registrul Comerțului. Locatarul dă declarație pe proprie răspundere despre activitatea pe care trebuie să o desfășoare. Acordul de funcționare însumează toate acordurile de la toate instituțiile”, a susținut primarul Sectorului 4.