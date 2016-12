Procurorii se țin „Sky“ de ei! Jurnaliștii britanici, urmăriți penal!

21:56:24 / 18 August 2016

Cui apartine in realitate ideea acestui reportaj

1. De fapt din contul cui au fost scosi banii pentru finantarea reportajului scandalos si denigrator ? 2. Cine a organizat si regizat in realitate reportajul fals de la Sky News? 3. Stuart Ramsay poate este doar ultima veriga sau doar virful aisbergului. Posibil ca altii mai periculosi si cu mai multa putere sa se sacunda in spatele lui. 4. Seful lui Ramsay stie oare ca are un subaltern mincinos ? Daca DA, atunci Ramsay ar fi trebuit sa fie concediat imediat. Daca NU, atunci si seful lui este tot un mincinos...si tot asa pina la varful Sky News. Sau mult mai departe...