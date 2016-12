Procurorul Balaican, de cealaltă parte a legii?

12:52:20 / 08 Februarie 2014

Stefan

Ionica despre asta e vorba ca tare as vrea sa te cunosc am mai citit eu de la tine ceva Ce mafie de smecheri si avocati sta in umbra lui Stefan si a Adinei Florea probabil ca numai SRI le poate sa le scoata pe toate.Tu crezi ca Metin Cerchez e Chiar asa de prost.Toti smecheri ii da ca e si ala un hot un banditDNA dar pe undeva are dreptate.Dar daca lume il ocoleste nul intreaba.Si ii dau cu lozinci ca in Parlament Hoti .Hoti sa manipuleze fraeri sa puna botu.DNA si DIICOT cred ca a inceput sasi faca treaba.Ca la mapa profesionala a fiecaruia sint inregistrate in scris.