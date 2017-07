Procurorul eliminat de Kovesi aprinde un fitil cu potențial exploziv

Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a fost eliminată din DNA de către Laura Codruța Kovesi, în urma scandalului intern din DNA. Procurorul susține că în cazul ei s-a stabilit o procedură specială prin care nu i se permite predarea și inventarierea dosarelor pe care le avea în lucru la DNA, asta deși legea o obligă să execute această operațiune. ”Încă din momentul în care am aflat că voi fi revocată am stabilit o procedură de predare a lucrărilor pe care le aveam, am formulat încă o cerere să fiu prezentă la predarea dosarelor și nu am primit niciun răspuns. Am aflat din interviul doamnei Laura Codruța Kovesi că în cazul meu s-a instituit o procedură specială. Nu știu despre ce procedură specială este vorba. Eu am insistat să fiu prezentă la inventarierea dosarelor”, spune Mihaela Iorga Moraru, la Antena 3.

Întrebată dacă acele dosare pot fi manipulate ulterior în interiorul DNA, procurorul Iorga Moraru a precizat ”orice este posibil”.