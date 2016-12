Procurorul general al Parchetului Curţii de Apel Constanţa, îngrijorat de situaţia CSM

Mai mulţi preşedinţi ai Curţilor de Apel din ţară şi procurorii generali de pe lângă acestea au trimis către Senatul României o scrisoare deschisă prin care solicită luarea de urgenţă a tuturor măsurilor care se impun pentru ca în cel mai scurt timp să fie asigurată componenţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistraţii cer ca CSM să îşi reia activitatea în condiţii legale, având în vedere că de pe 4 februarie, Consiliul are activitatea blocată. Printre magistraţii care semnează această scrisoare se numără şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Camelia Elena Grecu. „Situaţia creată are efecte majore asupra sistemului judiciar, din toate punctele de vedere, pornind de la aspecte administrative şi mergând până la cele legate de imaginea şi credibilitatea sistemului. În momentul prezent, soluţia de înlăturare a acestui blocaj se află la dispoziţia Senatului României care are obligaţia de a lua în considerare reglementările prevăzute de Constituţie, de Legea317/2004 şi de dispoziţiile care sunt obligatorii şi opozabile Senatului”, spun magistraţii semnatari ai scrisorii. Rezolvarea problemei CSM trebuia să fie abordată de senatori pe 9 februarie, însă dezbaterile au fost amânate pe motiv că nu a existat un raport al Comisiei juridice, apoi chestiunea privind CSM nu a mai fost discutată. Magistraţii sunt susţinuţi în demersul lor şi de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu. El a lansat ieri un apel către preşedintele Senatului şi către Biroul Permanent al acestei Camere a Parlamanetului, să iniţieze procedurile necesare punerii în aplicare a deciziei Curţii Constituţionale privind validarea a opt membri ai CSM. Potrivit demnitarului, CSM este o instituţie care îşi are izvorul în Constituţie şi orice amânare directă sau indirectă a constituirii şi asigurării funcţionalităţii acestuia reprezintă o atingere adusă Constituţiei,