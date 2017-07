Procurorul general al României dă cu tifla Parlamentului

Parchetul General a refuzat să trimită Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor o copie a dosarului privind organizarea alegerilor din 2009, pe motiv că "activitatea unei comisii de anchetă nu are nicio legătură cu o anchetă judiciară, obiectul acestora fiind diferit", astfel încât cele două anchete nu pot interfera, notează stiripesurse.ro. „În cauza ce formează obiectul dosarului nr. 213/P/2017 au fost desfăşurate activităţi de urmărire penală, nepublice, cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Astfel cum se menţionează şi în Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 45/1994 şi Decizia nr. 317/2006, în lipsa unor raporturi de drept constituţional, documentele deţinute de alte autorităţi publice decât Guvernul şi organele administraţiei publice - chiar şi în situaţia în care acestea sunt considerate mijloace de probă necesare activităţii Comisiei parlamentare - nu pot fi transmise acesteia. În plus, Codul de procedură penală prevede în mod expres şi limitativ persoanele care au acces la dosar şi care pot obţine fotocopii, comisiile parlamentare neregăsindu-se printre acestea. După cum precizaţi în adresa dumneavoastră, „Activitatea unei comisii de anchetă nu are nicio legătură cu o anchetă judiciară, obiectul acestora fiind diferit”, astfel încât cele două anchete nu pot interfera. În cauza ce formează obiectul dosarului nr. 213/P/2017, s-a dispus la 22.07.2017 clasarea cu privire la sesizarea din oficiu din 24.04.2017, întrucât faptele nu există în materialitatea lor. În ordonanţă se reţine că din materialul probator nu rezultă niciun element sau indiciu de natură să conducă la presupunerea rezonabilă că s-ar fi comis o faptă prevăzută de legea penală“, notează într-o adresă procurorul general, Augustin Lazăr.

PARLAMENTUL, REACŢIE LA SFIDAREA LUI AUGUSTIN LAZĂR

În replică la refuzul procurorului general al României, deputatul Oana Florea, preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile din 2009, a declarat că regulamentul comun al celor două camere prevede că aleșii au, în anumite condiţii, acces chiar şi la informaţii clasificate. „Trebuie să ne întâlnim cu toţi colegii şi să vedem din punct de vedere legal care este calea de urmat şi care este argumentul, dacă este justificat refuzul de a da acele documente. Conform articolului 7 din Regulamentul comisiei, documentele nu sunt publice. Deci nu ar fi urmat să le dăm publicităţii. E reacţia mea pe moment, va trebui să discutăm cu colegii şi să dăm un vot. Comisia trebuie să îşi continue activitatea indiferent de piedicile care sunt puse în calea ei“, a afirmat Oana Florea.